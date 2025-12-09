即時中心／徐子為報導



日本知名食品廠「格力高」昨（8）日發布道歉公告，包含Pocky巧克力棒、Pocky極細等20項產品，共600萬件商品因風味異常，進行自主回收。對此，衛福部食藥署今指出，經查國內4家業者有相關產品輸入報驗紀錄，至於輸入國內產品共2項，分別為「Pocky百奇 冬季限定巧克力棒」、「固力果 8袋可可風味棒」，食藥署已要求業者配合日本原廠進行回收。





食藥署食品組簡任技正廖姿婷表示，本案為日本業者自主回收，是原料可可豆與香辛料儲存於同一場所，而受香辛料氣味影響原有風味，經查邊境報驗紀錄，共計4家輸入業者有報驗紀錄，總計2項產品，第一項為「Pocky百奇 冬季限定巧克力棒」，有效日期明（2026）年6月，第二項為「固力果*8袋可可風味棒」，有效日期明年5-7月。



廖姿婷補充說明，食藥署已連絡業者應配合日本原廠要求回收案內產品，民眾若已購買對應產品，可聯絡產品標示上的負責廠商確認。



至於原廠「台灣格力高」則發布聲明，表示「格力高台灣高度重視消費者的食用品質與權益，雖然目前台灣尚未接獲消費者對於風味的反映通報，但基於一致的管理標準，格力高台灣將針對受影響的批次產品，主動進行產品供應調整，停止該批次產品的供貨，並提供退貨的機制」。



由台灣格力高進口的受影響批次產品僅有一項，資訊如下「產品品名：Pocky百奇 冬季限定巧克力棒 條碼：4901005010529 賞味期限（有效期限）：2026.6」若購買到相同批次產品欲退貨，或對產品有任何疑問，歡迎聯繫格力高台灣客服中心0809-099-007。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／日知名零食「Pocky」風味異常被下架600萬件 食藥署：台2品項受影響

更多民視新聞報導

助理費除罪化爭議延燒！工會擬「這天」赴議場抗議 陳玉珍強硬不撤案

下世紀新敘事生變？Netflix、派拉蒙搶奪華納兄弟 上演好萊塢三角戰

乘客疑未刷卡攻擊站務員 鐵警延誤44分鐘才到

