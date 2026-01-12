日社長遭部屬狠刺10多刀慘死！警：因「獎金被砍」心生恨意

日本東京都大田區一處公寓日前發生命案，44歲音響設備公司社長河嶋明宏遭人殺害，警方證實，涉案的45歲該公司行銷經理山中正裕坦承，因「在未被告知理由的情況下遭調降獎金」，長期不滿演變為殺意。

涉嫌行兇的山中正裕。（圖／翻攝NNN）

日媒《時事通信社》報導，根據偵查相關人士11日透露，山中正裕向警方表示，自己原本可領到「約1.5個月薪資的獎金」，卻被砍至「僅剩1個月」，且「完全沒有人說明原因」。警方也在其住處查獲去年12月發放、相當於約1個月薪資的獎金明細。

山中表示，過去曾多次向公司反映經營相關問題，但始終未獲改善，逐漸累積不滿情緒。他甚至表示，「如果只是用說的對方聽不懂，就必須讓他吃點苦頭，逼他重新思考。」

警方指出，山中過去曾在廣告與服飾產業任職，約4年前在河嶋邀請下進入公司，當時河嶋以「想把公司經營得更好」為由延攬他入職，山中也曾對外表示「條件比前一份工作更好」。

案發於7日深夜，警方研判，山中當晚在案發公寓內埋伏，等待河嶋返家後上門行兇。行兇後約30分鐘，他隨即離開現場，並在大田區與友人會合，之後一路轉往3家餐廳與酒吧，直到凌晨。河嶋的遺體於8日上午被發現，頸部與腹部等全身遭刺超過10刀，傷勢嚴重，當場死亡。

