日福島核災含氚廢水排放 核安會召開跨部會第23次因應會議

因應日本於一一二年夏季開始的福島第一核電廠核災含氚廢水排放作業，核能安全委員會日昨邀集衛福部、外交部、交通部、農業部、國科會、海委會等部會，召開第廿三次跨部會因應會議。

日本已於今年九月廿九日完成第十五批次排放作業，並於十月卅日開始進行第十六批次排放；另國際原子能總署（IAEA）於九月十二日公布五月廿六日至卅日赴日進行福島含氚廢水排放後，第四次專家調查團審查報告結果，表示未發現任何不符合相關國際安全標準之情事，與前年七月四日所發布之綜合報告結論維持一致，未來核安會和外交部將持續密切關注排放作業及IAEA相關訊息。

今年度海域監測樣品，截至十月廿六日為止，已完成分析三七五五件次，分析結果無輻射異常；另相關團隊將持續關注英文版放射性物質海域擴散海洋資訊平台，確保擴散預報、監測儀表板、國際監測即時看等重要功能皆提供正確資訊，並持續精進海域擴散模式，依計畫開發現行之生物氚檢測技術、養殖代謝試驗、劑量評估、自動化監測等科研項目，確保順利完成現階段的排放應對規劃。

農業部漁業署針對我國沿近海魚類及北太平洋公海捕撈返台的秋刀魚進行魚體檢測，自一百年三月十一日福島核災發生後，截至今年十月廿六日為止，共檢測一萬一三○八件銫-134及銫-137，氚共檢測一二一二件，結果均小於最低可測值，符合安全標準規定；另下半年度將規劃至北太平洋秋刀魚漁場進行取樣分析。為維護漁民權益，漁業署將持續向漁民宣導漁獲物輻射檢測資訊，並按風險及漁況適時調整採樣量能及魚種。

核安會每週持續在「放射性物質海域擴散海洋資訊平台」，定期更新「跨部會輻射監測整合儀表板」以及「一週擴散預報概述」，並可隨時連接至「國際監測資訊即時看」，透過更親民的網站操作方式，讓國人一次掌握輻射安全資訊。未來核安會將持續秉持專業、公開、透明的立場，透過跨部會合作，落實執行源頭掌握、擴散預報、強化監測、資訊公開四配套措施，守護我國海域與民眾輻射安全。