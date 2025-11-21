日福島食品輸台 全解禁

日本農產、海鮮和肉品和食品在台很受歡迎，日本來台直營的超市更常供不應求（見圖）；不過，福島食品全面解禁，是否影響消費者對日本食品安全的疑慮，還待觀察。 （記者姚正玉攝）

記者戴淑芳∕台北報導

中國大陸與日本近期關係緊張，陸方甚至封殺日本海產及旅遊。不過，台灣卻大解禁，衛福部食藥署二十一日宣布全面解禁福島五縣食品，不再需要逐批查驗、也不再需要出示產地證明及輻射檢測報告，全面恢復常態管理。

二０一一年三月十一日日本福島發生核電廠事故後，台灣禁止福島、茨城、櫪木、群馬與千葉五縣食品進口，惟近十一年來，台灣即陸續於二０二二年及二０二四年調整日本食品管制措施，採雙證管理加逐批檢驗。

廣告 廣告

衛福部今年八月二十九日更預告廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」草案，擬回歸源頭管理及邊境管制。歷經預告六十天後，食藥署二十一日傍晚正式公告，即日起，日本福島五縣食品與其他國家地區輸入規定一致，全面恢復常態管理。目前全球只剩下中國（含香港、澳門）、俄羅斯及韓國仍限制輸入。

不過，日本國內已限制流通的產品，以及福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等五縣的野生鳥獸肉、菇類、漉油菜仍是禁止進口。

食藥署長姜至剛表示，預告期間共收到六個意見，其中一個贊成，另外則是詢問相關規定、調整方式等。

統計二０二二年二月二十一日至今年十一月十六日以來，檢驗進口福食二點四萬四千三百零四批次全合格，且十五年來在邊境檢驗累計二十七萬餘批次，檢測結果均符合我國標準及日本標準。

依據台灣對日本食品風險評估結果，額外輻射曝露所產生的風險為可忽略。姜至剛強調，至今有六份風險評估報告，證明健康無虞，且在放寬後，日本輸入食品仍得要符合「食品中原子塵或放射能汙染容許量標準」規定，銫─一三四與銫─一三七之總和限量為每公斤一百貝克。