日福島5縣食品全面解禁！藍委：開放福食是政治算計

中國禁止日本水產品，總統賴清德為此帶頭大啖日本水產、壽司用行動挺日，登上日媒版面，眾多民進黨立委紛紛響應，而隨著台日友誼持續升溫之際，食藥署現在也解除對日本福島食品的管制，對此國民黨立委擔憂，衝擊民眾食安的權益。

經過噴槍炙燒，飽滿鮮甜北海道干貝實在誘人，但中日關係緊張，中國禁日本水產品，總統賴清德反倒帶頭大啖日本北海道帆立貝，以及鹿兒島的鰤魚，用行動挺日本登日媒版面。

民進黨立委也紛紛在立法院議場，排排站吃生魚壽司，不甩國民黨立委謝龍介調侃吃sushi會輸死（台），而綠營要表達力挺日本首相高市早苗，方法還不只吃水產。

立委（民）林楚茵：「超讚的。」綠委吃日本的蜜柑蘋果，總統府秘書長潘孟安甚至與AIT處長谷立言，共飲日本清酒，眼看人人吃日食喝日飲，卓揆喊吃台灣豬與大家分工，不曉得在野黨立委，看在眼裡是否將攜手與執政黨立委，搭上這股「挺日」風。

立委（國）林沛祥：「最近半年不管是非洲豬瘟還是戴奧辛的毒雞蛋，都歷歷表示說我們的食安五環，其實出了一些問題，那政府對境外的把關似乎有些鬆懈。」

事實上，台日友誼持續升溫，現在對日本福島食品管制的管制，也將走入歷史！食藥署聲稱針對福島、茨城、栃木、群馬、千葉等五縣食品，全面回歸一般進口管理。

立委（國）李彥秀：「有高達72%的民意要求政府要禁止開放福島核災的相關食品進口，但是卻在今天被民進黨政府用一紙命令全面推翻，更是繼核食正名為福食之後，用政治算計凌駕民眾權益。」

立委（民）鍾佳濱：「在過去所檢驗的數萬件當中，沒有一件有驗出超過標準的無飲食安全之虞之後，我們就開始恢復到正常的邊境管制跟源頭管理。」

高市早苗喊台灣有事日本有事，綠委大啖日食開放吃福食，藍委難大口吃日食只盼食安別有事。

