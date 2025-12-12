日秋田縣電車驚傳脫軌意外 車廂翻覆駕駛員受困3小時

日本秋田縣驚傳電車脫軌翻覆意外。12日凌晨，一輛內陸線首發列車從阿仁合站出發後約5分鐘脫軌翻車，所幸當時車上沒有乘客，司機臉部受傷送醫，意識清楚。

秋田內陸線電車驚傳脫軌翻覆。（圖／NNN）

發生意外的是秋田内陸線的首發列車，當地時間12日凌晨5點02分，列車由阿仁合站出發前往角館站，沒想到在出發約5分鐘後，在北秋田市的萱草站的附近脫軌翻車。

據警方和消防部門稱，秋田内陸縱貫鐵道公司於上午6點49分通知消防部門。

所幸當時車上沒有乘客，而駕駛列車的50多歲司機被困在車廂中，約3小時後才獲救。他被救出後意識清楚，但臉部受傷流血。

廣告 廣告

事故現場附近鐵軌上發現一棵倒下的杉樹，詳細的事故原因警方正在調查中。而這起事故也造成秋田內陸線阿仁合至角館段停駛，目前尚無恢復行駛的跡象。

延伸閱讀

大陸殲15「雷達照射」日本F-15戰機 張延廷曝可能對峙景況

日本只是開始！12日、16日是關鍵 李靜唯示警：台灣恐逃不掉

台積電熊本2廠傳改製4奈米晶片 抓住國際AI浪潮