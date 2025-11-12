日秋田驚傳野熊闖民宅叼走狗 飼主全程目睹嚇壞

日本熊害頻傳，如今不只人類遭攻擊，就連寵物犬也遭殃。當地時間11日中午左右，秋田市傳出有柴犬被熊叼走的驚悚事件，飼主全程目擊，狗狗目前仍下落不明。

日本秋田縣傳出有寵物犬遭熊叼走的事件。（示意圖／PIXABAY）

據日媒報導，秋田東警察署表示，11日上午11點15分左右，秋田市下北立郡新山町一名70多歲的婦人在家中聽到自家狗在外面吠叫。她向外看去，竟然發現有一頭約1.2公尺長的野熊正在襲擊她飼養的母柴犬，甚至連狗屋都一起拖走。

婦人目擊了全程簡直嚇壞，趕緊通報。事後飼主表示，當時手上完全沒有可以拿來當武器的東西，她想到點燃鞭炮。但當她去拿鞭炮回來時，狗已經被熊叼走。

當地的狩獵協會幫忙在周邊搜尋，隨後在附近的山林中找到了狗屋，但柴犬已經不知所蹤。

據悉被叼走的柴犬今年4歲，事發當時被栓在狗屋旁。現場周邊全都是稻田，自11月以來就陸續有人目擊有小熊在吃稻米。

這已是秋田縣近期發生第二起寵物犬遭熊襲的事件。上月30日，大館市也有一隻柴犬遭到野熊襲擊。

