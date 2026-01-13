《日租家庭》提前陪你過年 把布蘭登費雪租回去充當家人

布蘭登費雪飾演流落在日本異鄉發展的演員，因為遲遲得不到工作機會，於是加入了「日租服務」的行列，充當「樣版白人」。（二十世紀影業提供）

電影《日租家庭》（Rental Family）提前於2月6日到2月8日，全台大銀幕限量口碑場，讓充當一日家人的臨時演員，帶給每個人重新思考家庭成員的定義。

導演宮崎光代（HIKARI）解釋「日租家庭」的背後含義，雖然乍看之下好像是鼓勵大家，用錢租一個親友，但最終的目的是能夠給人一次新的機會，並喚起珍惜家人的重要意義。布蘭登費雪（Brandan Fraser）飾演這位在日本發展，卻遲遲找不到什麼工作機會的美籍演員菲利普，於是接受經紀人的提議，加入了「日租服務」的行列、成為「樣板白人」角色，充當雇主的一日親友，卻也體驗到日本社會不同層面、形形色色的各種生活，探索什麼是家庭成員的定義。

對於電影這個異想天開的點子，布蘭登費雪開門見山地說：「在東京，你幾乎什麼都能租，而『家人』也不例外。」宮崎光代接著對於孑然一身渴望連結的人笑稱：「你可以請一個人來陪你，就算那份連結是用錢換來的。」

布蘭登費雪進一步指出：「這個故事真正想傳達的是家人可以是我們珍惜的人，而『日租家庭』給了每個人一次新的機會。」接受巴西媒體《Miscelanas》訪問時，他也說明：「即使主角扮演的每個替身角色都不一樣，他的客戶與他之間的關係，都喚起我們捫心自問如何抒發心情，即便只有一剎那，仍能體會這種關係所帶來的效益。」

電影在爛番茄網站上的新鮮度高達88%，更獲得96%的爆米花觀眾喜愛度，影評盛讚。《Screen Rant》「探問值得深思問題的暖心電影。」《今日美國》：「東西交會傑出又使人心情大好的一次結合。」

