《日租家庭》竟「用錢買親人」 影帝布蘭登費雪盼給人一次新的機會

探照燈影業年度最感人鉅獻《日租家庭》今（13日）宣布將在2月6日（五）到2月8日（日）全台大銀幕限量口碑場獻映！最新幕後花絮影帝及導演闡述創作理念，影帝布蘭登費雪解釋「日租家庭」的背後含義，導演更笑稱用錢買親友也無妨，但最終的目的是能夠給人一次新的機會，並喚起珍惜家人的重要意義。

在《日租家庭》最新幕後花絮「日租服務」裡，影帝布蘭登費雪及導演宮崎光代（HIKARI）深入闡述本片的創作理念，布蘭登費雪開門見山地說：「在東京，你幾乎什麼都能租，而『家人』也不例外。」宮崎光代接著對於孑然一身渴望連結的人笑稱：「你可以請一個人來陪你，就算那份連結是用錢換來的。」

布蘭登費雪進一步指出：「這個故事真正想傳達的是家人可以是我們珍惜的人，而『日租家庭』給了每個人一次新的機會。」接受巴西媒體Miscelanas訪問時，他也說明：「即使主角扮演的每個替身角色都不一樣，他的客戶與他之間的關係，都喚起我們捫心自問如何抒發心情，即便只有一剎那，仍能體會這種關係所帶來的效益。」

本片不僅在爛番茄網站上的新鮮度高達88%，更獲得96%的爆米花觀眾喜愛度，影評盛讚：Screen Rant「探問值得深思問題的暖心電影。」今日美國：「東西交會傑出又使人心情大好的一次結合。」

《日租家庭》講述一位長年在日本打拼的美籍演員（布蘭登費雪 飾），但他的星運一直無法突破，直到一個特別的工作找上他，為一家「日租家庭」機構服務，運用他多年的表演功力，將舞台從螢光幕上搬到真實生活中。各種千奇百怪的角色都讓他經歷過，為的只是去彌補別人家庭的缺口，但隨著他逐漸融入客戶的生活，他也開始建立起真摯的情感聯繫，模糊了表演與真實之間的界線。面對這份工作背後的道德複雜性的同時，也讓他重新找回了人生的意義、歸屬感，以及人與人之間細膩而靜謐的美好連結。

本片將於2月6日（五）到2月8日（日）推出限量口碑場，2月13日（五）農曆新年開春第一檔全台大銀幕感動上映。

《日租家庭》口碑更新版中文預告：

