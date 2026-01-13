《日租家庭》限量口碑場提前登台 布蘭登費雪再獻動人演出

布蘭登費雪這次飾演一名在日打拼多年的演員。（探照燈影業提供）

年度最感人鉅獻《日租家庭》原定將於2月13日農曆新年登場，今天宣布將提早在2月6日到2月8日全台大銀幕限量口碑場獻映。最新幕後花絮影帝及導演闡述創作理念，影帝布蘭登費雪解釋「日租家庭」的背後含義，導演更笑稱用錢買親友也無妨，但最終的目的是能夠給人一次新的機會，並喚起珍惜家人的重要意義。

同時亦加碼公開首支電影精彩片段，片段揭露「日租家庭」的服務任務並力邀長期在日本打拼的美籍演員菲利普（布蘭登費雪 飾）加入團隊，成為「樣板白人」角色為公司效益。另外，今日再公布第二款正式海報，由菲利普扮演的日租老爸揹著女兒客戶參加慶典。

布蘭登費雪在《日租家庭》中有動人演出。（探照燈影業提供）

在《日租家庭》最新幕後花絮「日租服務」裡，影帝布蘭登費雪及導演宮崎光代（HIKARI）深入闡述本片的創作理念，布蘭登費雪開門見山地說：「在東京，你幾乎什麼都能租，而『家人』也不例外。」宮崎光代接著對於孑然一身渴望連結的人笑稱：「你可以請一個人來陪你，就算那份連結是用錢換來的。」

布蘭登費雪進一步指出：「這個故事真正想傳達的是家人可以是我們珍惜的人，而『日租家庭』給了每個人一次新的機會。」接受巴西媒體Miscelanas訪問時，他也說明：「即使主角扮演的每個替身角色都不一樣，他的客戶與他之間的關係，都喚起我們捫心自問如何抒發心情，即便只有一剎那，仍能體會這種關係所帶來的效益。」

本片不僅在爛番茄網站上的新鮮度高達88％，更獲得96％的爆米花觀眾喜愛度，影評盛讚：Screen Rant「探問值得深思問題的暖心電影。」今日美國：「東西交會傑出又使人心情大好的一次結合。」

