日稱不排除採購核潛艇 陸國防部：軍國主義借屍還魂

日本政府官員近日稱，日方考慮擁核並非不負責任，在採購核潛艇問題上不排除任何可能性。對此，大陸國防部發言人張曉剛表示，應認清日本政府的不軌圖謀，防止日本軍國主義借屍還魂，共同捍衛戰後國際秩序，堅決維護世界和地區和平穩定。

大陸國防部發言人張曉剛。 （圖／翻攝《環球網》）

《環球網》報導，大陸國防部8日上午就近期涉軍問題發布消息。有媒體指，據報導日本政府官員近日稱，日方考慮擁核並非不負責任，在採購核潛艇問題上不排除任何可能性。日外務省大幅增加「政府安全保障能力強化支援」項目預算，擬向東南亞等國軍隊提供包括先進雷達在內的國防裝備和物資。大陸對此有何評論？

大陸國防部發言人張曉剛表示，國際社會包括東南亞國家對日本軍事安全動向批評聲音不斷，日方不但不反省收斂，反而編造各種藉口，變本加厲地擴軍備武，明目張膽地出口殺傷性武器，甚至冒天下之大不韙鼓吹擁核，更加暴露出日本右翼勢力推動「再軍事化」、企圖讓軍國主義死灰復燃的險惡用心。所有愛好和平的國家和人民都應認清日本政府的不軌圖謀，防止日本軍國主義借屍還魂，共同捍衛戰後國際秩序，堅決維護世界和地區和平穩定。

此外，據日媒報導，截至2025年底，在釣魚台相關海域發現大陸海警船的天數已達356天，超過2024年的355天，刷新最多紀錄。對此，張曉剛表示，釣魚台及其附屬島嶼是中國固有領土。大陸海警在相關海域巡航執法、守海護疆正當合理，不給任何覬覦中國領土之輩可乘之機，有關方面無需大驚小怪。

張曉剛強調，大陸敦促日方謹言慎行，不得採取任何可能導致事態升級的舉動，否則只會搬起石頭砸自己的腳。

