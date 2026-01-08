日稱不排除核潛艇 中國：防軍國主義借屍還魂

（中央社台北8日電）日本政府近日指考慮擁核並非不負責任，在採購核潛艇問題上不排除任何可能性。對此，中國國防部今天回應表示，「應認清日本政府的不軌圖謀，防止日本軍國主義借屍還魂」。

據中國國防部微信公眾號，中國國防部發言人張曉剛表示，國際社會對日本軍事安全動向批評聲音不斷，日方不但不反省收斂，反而編造各種藉口，變本加厲地擴軍備武，明目張膽出口殺傷性武器，甚至冒天下之大不韙鼓吹擁核，「更加暴露出日本右翼勢力推動『再軍事化』、企圖讓軍國主義死灰復燃的險惡用心」。

張曉剛說，所有愛好和平的國家和人民都應認清日本政府的不軌圖謀，防止日本軍國主義借屍還魂，共同捍衛戰後國際秩序，堅決維護世界和地區和平穩定。

綜合01等港媒報導，日本首相高市早苗1日接受日本讀賣新聞採訪時稱，不排除在日本海軍潛艇上使用核動力的可能性。

高市當天被問及是否考慮在日本的安保計畫引入核潛艇時表示「我們不排除任何選項」，並稱日本政府將研究為增強威懾和應對能力而需要採取的措施，同時承諾將推動關於這一問題的討論，這種討論將是開放的，而且不會基於某個特定的、已經做出的決定。

高市早苗表示，「與2022年制定時相比，基於法治的自由開放國際秩序所面臨的挑戰正逐漸加速。在印太地區，中國和朝鮮（北韓）的軍事能力進一步增強，中俄、俄朝之間的合作也在加強」。

她說，借鑑俄羅斯入侵烏克蘭的經驗，全球趨勢是急於為新的作戰方式做準備，包括大規模無人機作和長期戰爭。

另一方面，報導表示，日本外務省大幅增加「政府安全保障能力強化支援」的項目預算，擬向東南亞等國家軍隊提供包括先進雷達在內的國防裝備和物資。（編輯：周慧盈/朱建陵）1150108