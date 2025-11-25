日稱多次解釋「一貫立場」 陸外交部：語焉不詳、一句空話
日本首相高市早苗「台灣有事」論引起大陸強烈不滿，日本稱已多次解釋高市相關言論的要義與日本「一貫立場」。對此，大陸外交部發言人毛寧24日質疑日方所謂的「一貫立場」具體內容始終語焉不詳，無完整公開表述，又在行動上不斷越線，這種重申就是一句空話，是在虛化和掏空一個中國的立場。
大陸外交部24日舉行例行記者會，有記者提問，據報導，針對大陸就日本首相高市早苗涉台錯誤言論致函聯合國秘書長，日本政府發言人在G20峰會期間對記者稱，大陸所謂日本改變在台灣問題上的立場毫無依據。日方已多次向大陸解釋高市首相言論的要義和日方一貫立場，並致力於同大陸方面對話。對此有何回應？
大陸外交部發言人毛寧表示，關於日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，大陸已經多次闡明嚴正立場。有關言論嚴重違背中日四個政治文件精神，從根本上損害中日關係的政治基礎。
毛寧質疑，日方近期提到在台灣問題上的「一貫立場」，但日方所謂「一貫立場」的具體內容到底是什麼？日方能不能完整公開地表述這個「一貫立場」？
毛寧指出，如果日方只是反覆重申立場未變的概念，卻對具體內容語焉不詳，在行動上不斷越線，那這種重申就是一句空話，是在虛化和掏空一個中國的立場。
毛寧表示，一個中國原則是國際社會不可動搖的普遍共識。如果日本政府在台灣問題上的立場真的沒有改變，就應當明確堅持一個中國原則，恪守中日四個政治文件精神和迄今承諾，包括1972年《中日聯合聲明》有關具體內容，即「日本國政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府」，「中華人民共和國政府重申：台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。日本國政府充分理解和尊重中國政府的這一立場，並堅持遵循波茨坦公告第八條的立場」。為什麼日方不能完整準確地重申上述立場？
毛寧再次表示，大陸敦促日方認真對待大陸的嚴肅要求，切實反思改錯，把對華承諾體現在實際行動中，不要執迷不悟，更不能說一套做一套。
延伸閱讀
允許輝達先進AI晶片銷陸？美商長曝：川普正聽取專家意見權衡
小心！2025最具風險名人榜出爐 泰勒絲成詐團最愛冒用藝人
靠AI救命？郁方尪赴阿布達比突腹痛 「問診ChatGPT」急在國外動手術
其他人也在看
宏國白蝦雪崩！傳想與台復交 藍委：快動作
[NOWnews今日新聞]台灣前邦交國宏都拉斯即將在11月30日進行總統大選，其中兩名反對派候選人提出與台灣恢復邦交訴求當成政見。主要就是因為宏都拉斯與台灣斷交後，轉而和中國建交，但卻重擊國家重要產業...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
直言謝龍介贏不了 醫：藍白合也沒用
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，民進黨內綠委陳亭妃、林俊憲兩強相爭，國民黨雖有可能派出藍委謝龍介，但前立委陳以信也表態要參與初選。根據TVBS民調，陳亭妃目前支持度領先謝龍介1...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 23 小時前
解放軍已做好攻台準備？美國會報告驚曝：能在幾小時內實施封鎖
即時中心／高睿鴻報導隨著政經及軍事實力蒸蒸日上，中國武力犯台的野心，也越來越難以掩藏。據悉，美國國會近期收到來自「美國—中國經濟與安全審查委員會（USCC）」的2025年度報告，當中特別提到，中國已大幅強化「幾乎沒有預警的情況下，突然封鎖、侵入台灣」的能力；甚至還有美方、台方官員評估，解放軍有能力在「數小時內」就完成封鎖。民視 ・ 1 天前
徐榛蔚將屆滿 吉安鄉長游淑貞力拚接班
[NOWnews今日新聞]花蓮縣長徐榛蔚已連任2屆將屆滿，外界關注接班人選，今（23）日有媒體報導，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢也動作積極。國民黨方面，除非有...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
再嗆高市早苗 王毅：講了不該講的話
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月初在國會「台灣有事」相關表態，引起中國不滿，雙方外交駁火。時隔兩周，中國外交部長王毅昨日首度對日提「三個絕不」，今(23)日再度開嗆，直接點名高市早苗講了...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文回雲林力挺「最強棒」 曾支持郝龍斌的張家陣營全面歸隊
國民黨主席鄭麗文回到雲林故鄉，與過去力挺對手郝龍斌的「雲林張家」重修舊好，大讚立委張嘉郡是「最強棒」，支持她參選下屆雲林縣長！鄭麗文強調，先前黨主席之爭只是君子之爭，如今黨內已將恩怨翻篇，團結一致為了2026年大選共同努力。此次互動顯示，國民黨正積極整合黨內資源，凝聚共識，以迎接未來選戰挑戰。TVBS新聞網 ・ 1 天前
中日衝突延燒 美國公開挺日 台灣支持水產
日本首相高市早苗的涉台言論，引爆中日關係全面惡化，戰火更延燒到南韓。中國政府宣布，高市早苗錯誤言論，破壞中日韓合作基礎，因此取消下週的三方文化交流會議。對於北京當局刻意升級事態，美國國務院強烈警告不可縱容中國的霸凌行為，也透過駐日大使公開表示挺日到底。台灣也大動作伸出援手，總統賴清德呼籲國民一同享用日本水產；而衛福部食藥署在剛剛最新公告，即日起全面取消福島食品進口限制，回歸一般邊境管制。TVBS新聞網 ・ 23 小時前
18兆外匯被盯上？美要台出錢資助菲國基地 他怒轟賴清德治國無能
美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）日前在新發布的報告中提議，台灣有雄厚的外匯存底，可善加利用，資助第三國，建構印太防禦網，以遏阻中方。對此，藍委賴士葆怒轟，總統賴清德治國無能，美國吃上癮現在還幫鄰國來要錢，美國此舉就是對台灣要錢又要命。中天新聞網 ・ 1 天前
中國對台跨境鎮壓 明居正：「反台獨」是幫中共消滅ROC
中共持續對台發動認知戰，推進「反獨促統」。台大政治系名譽教授明居正今日強調，中共認知戰的新論述中，加入了「綠恐謀獨」、「賴清德是希特勒」等強烈標籤，這些標籤兩大目的是污名化台灣領導人，及製造「台灣是激進挑釁者」的印象。中共是聯合次要敵人、打擊主要敵人，先當你在「反台獨」時，其實你是在幫中共消滅中華民自由時報 ・ 1 天前
央視網媒點名"台日交流協會"培養媚日人士 林佳龍反擊
政治中心／林靜、 廖文璞 台北報導日本挺台卻遭中國報復，總統賴清德為聲援日本，日前po出大啖日本壽司照，獲得破三千萬瀏覽，不只台日網友叫好，出身中國的網紅也打臉中國，質疑"若台灣是中國的一部分，為啥賴清德能吃到日本水產？"但中國矛頭指向"日台交流協會"，央視新媒體指控，該協會專門培養媚日人士，外交部長林佳龍痛批"情緒性攻擊"，不知道在講什麼。民視 ・ 4 小時前
「你好我吃一點」外交部貓咪迷因挺日！破百萬點閱 台灣人刷一排日料照
日中關係降至冰點，中國還再次禁止日本水產品進口，不過台灣展現台日友好，總統賴清德率先力挺，大啖日本水展品獲日網友大讚。隨後外交部也跟上發布爆紅的貓咪迷因「你好，我吃一點」，還是雙語版，吸引百萬人點閱。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
2026台南市長已明朗？沈政男：這局就是「她」的了
根據TVBS民調中心的民調顯示，在2026年台南市長選舉可能人選中，民進黨陳亭妃領先國民黨謝龍介達13個百分點，較9月時的5%差距再度拉開。精神科醫師沈政男在臉書發文分析，5%的差距只是受台南風災與總統賴清德雜質說等短期因素影響，當這些因素淡去後，選情便回歸基本盤，也就是陳亭妃領先謝龍介10%至15%的常態。中天新聞網 ・ 1 小時前
「你好我吃一點！」外交部貓咪迷因圖挺日水產獲台日百萬網友按讚
[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅之際，日本首相高市早苗提出「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」的言論，北京跳腳呼籲民眾勿前往日本旅遊後又祭出全面禁止日本水產品進口等複合式經濟報復，我國隨即展現對日本的堅定支持，22日外交部在官方各大社群平台，發布了一張熱門網路貓咪迷因圖，以中日文寫上「你好，我吃一點」，逾百萬台日網友按讚。 外交部在貼文中指出，此舉是為了「情義相挺」而設計的迷因哏圖，並向日本表達堅定情誼：台灣與日本攜手共度許多挑戰，彼此友情也像迴轉壽司「持續轉動不斷深化善的循環。」外交部鼓勵民眾一起用具體行動支持海島厝邊（鄰居），強調「壽司、生魚片、干貝、拉麵、丼飯，各種日料通通都來，美味一口，友情 double」。 貼文在短時間內吸引了逾百萬台日網友的熱烈迴響，台灣網友紛紛曬出自己享用各種日本水產的照片，響應外交部的號召。日本網友則被台灣的幽默和溫暖感動，留言表示：「日本的朋友們，我們一起去台灣旅行吧！」、「你們吃日本水產，我去買台灣鳳梨、香蕉」，也有人說：「台灣對日本的外交做得太好了，既可愛又有策略，跟某個國家完全不一樣呢！」 據了解，「你好，我吃一點」這張以貓咪為新頭殼 ・ 1 天前
賴清德發文「不該緬懷共諜」 鄭麗文：國家英雄不應做為政黨攻擊工具
國民黨主席鄭麗文日前出席統派舉辦白色恐怖追思活動，追思對象竟包含共諜將領吳石，昨總統賴清德臉書發文向黃百韜及當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意並表示應緬懷國軍官士兵袍澤，不是共諜。對此鄭麗文今（23）日受訪表示，不應把國家英雄做為政黨攻擊工具，更不該被政治消費。自由時報 ・ 1 天前
鄭麗文當家會懷念朱立倫的好？陳學聖舉例「2022這件事」！
論壇中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文甫上任，即將面臨2026年的選舉提名難題，國民黨跟民眾黨說好要合作，雙方黨主席也見面會談，不過要怎麼禮讓也是國民黨的難題之一，據媒體報導，鄭麗文就職後其實已有定見，「百里侯」限縮在宜蘭縣、新竹市，最多再加個嘉義市，民眾黨主席黃國昌的新北市長大夢恐怕破碎。國民黨前立委陳學聖在《頭家來開講》節目上就直言，「鄭麗文恐怕指揮不動藍營地方想參選的人」。民視 ・ 3 小時前
反對近親通婚 醫：畸形兒案例多、勿忽視健保負擔
（中央社記者陳婕翎台北24日電）立法院建議研議將旁系血親禁婚範圍適度限縮至四親等以內可行性。醫界人士認為，表兄弟姐妹通婚生出畸形兒案例屢見不鮮，對家庭造成衝擊、增健保負擔，立法應具前瞻與穩定性。中央社 ・ 20 小時前
澤倫斯基發文感謝川普 英法德也提案與美差很大
路透社報導，英國、法國和德國已經針對美國的俄烏戰爭和平計畫，提出修改版本「反提案」。在此同時，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭「感謝美國及每位美國人民」，他本人也「感謝川普總統提供的協助」。（戚海倫報導中廣新聞網 ・ 1 天前
不滿高市早苗台灣有事論！中國氣炸「再向聯合國告狀」 拒赴日中韓峰會
日本政府以議長國身分推動明年1月在日本舉行日中韓三國峰會，《共同社》報導，但多名外交消息人士22日透露，日本私下向中韓提出時程構想後，中國以強烈反對為由拒絕參與，導致目前連協調時間都無法進行，峰會前景陷入不明朗。首相高市早苗近日在國會就「台灣有事」答覆時表示，「若涉及武力行動，可能符合《安全保障相關法》下集體自衛權適用的『存立危機事態』」，相關說法引發中國......風傳媒 ・ 1 天前
綠營四人搶趙怡翔空缺席! 高揚凱今成立競選後援會
生活中心／陳堯棋 嚴凱 台北報導2022年曾以國民黨籍參選大安文山議員的高揚凱，去年棄藍投綠，今年更參與積極罷免賴士葆的活動。今天（24）高揚凱在文山區正式成立"競選後援會"，吸引近百名宗親、支持者相挺。民進黨在這區有三席空間，兩席在任，一席是趙怡翔留下來的缺，除了高揚凱之外，還有劉品妡、陳聖文、詹晉鑒共四人，要搶這一席次，可以想見競爭相當激烈！主持人：「好彩頭。」舞獅團送上好彩頭，祝福高票當選，再次投入北市大安、文山議員選戰的高揚凱，在近百名宗親、支持者見證下，正式成立競選後援會！台北市議員(民)鍾佩玲：「高揚凱，加油，高揚凱，加油。」同為新動力信賴之友會的現任議員鍾佩玲，站台力挺。現年41歲的高揚凱，家族為國民黨本土派，2022年曾代表藍營參選失利，去年轉投民進黨，更參與罷免賴士葆活動，但他不害怕被貼上背刺標籤，堅持做對的事。高揚凱成立競選後援會，現任議員鍾佩玲站台力挺。（圖／民視新聞）北市大安文山議員擬參選人高揚凱：「我個人是認為說，所謂的本土意識是不斷有在覺醒當中，就包含我一樣，我是認為說，改正自己的路線其實不算晚，發現如果自己有錯誤的話，隨時都可以改正，最重要的不是跟別人比，把自己的事情做好，把自己的優勢發揮出來，這才是最重要的。」趙怡翔留下來的席次，形成四搶一的局面．大安文山區除了高揚凱，還有被視為趙怡翔接班人的劉品妡，捲土重來的陳聖文、年輕里長伯詹晉鑒，以及現任議員簡舒培、王閔生，社民黨的苗博雅也難以撼動，綠營有三席空間，初選預估提5席，競爭相當激烈。2026民進黨北市大安、文山區議員初選競爭激烈。（圖／民視新聞）北市大安文山議員擬參選人陳聖文：「在我的服務處，雖然已經開幕了，但是沒有正式的舉辦開幕茶會，所以以現階段來說，我的任務是把地方的市政，服務做到最好。」北市大安文山議員擬參選人劉品妡：「雖然我身為新人，但我想從趙怡翔議員服務的時期，在到更早之前，阮昭雄副秘書長，在大安文山所做的建設與耕耘，我想我們團隊在大安文山區的地方民眾，都是看得到也找得到的，也希望延續這樣的服務精神，繼續來為我們大安文山區，做更多更好的建設。」2026大選倒數一年，綠營小雞們提前深耕部署，要在深藍選區試圖殺出重圍！原文出處：綠營四人搶趙怡翔空缺席！ 高揚凱今成立競選後援會 更多民視新聞報導難逃詛咒！前總統甘迺迪35歲孫女自曝「癌末」：只剩不到1年壽命快訊／黃子佼與37名被害人全數和解 律師團發布聲明曝悔悟心境「願用餘生成為更好的人」洪秀柱怒批高市早苗不負責任！吳思瑤反嗆國民黨：中共應聲蟲民視影音 ・ 20 小時前