日稱多次解釋「一貫立場」 陸外交部：語焉不詳、一句空話

日本首相高市早苗「台灣有事」論引起大陸強烈不滿，日本稱已多次解釋高市相關言論的要義與日本「一貫立場」。對此，大陸外交部發言人毛寧24日質疑日方所謂的「一貫立場」具體內容始終語焉不詳，無完整公開表述，又在行動上不斷越線，這種重申就是一句空話，是在虛化和掏空一個中國的立場。

大陸外交部發言人毛寧。（圖／翻攝大陸外交部官網）

大陸外交部24日舉行例行記者會，有記者提問，據報導，針對大陸就日本首相高市早苗涉台錯誤言論致函聯合國秘書長，日本政府發言人在G20峰會期間對記者稱，大陸所謂日本改變在台灣問題上的立場毫無依據。日方已多次向大陸解釋高市首相言論的要義和日方一貫立場，並致力於同大陸方面對話。對此有何回應？

大陸外交部發言人毛寧表示，關於日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，大陸已經多次闡明嚴正立場。有關言論嚴重違背中日四個政治文件精神，從根本上損害中日關係的政治基礎。

毛寧質疑，日方近期提到在台灣問題上的「一貫立場」，但日方所謂「一貫立場」的具體內容到底是什麼？日方能不能完整公開地表述這個「一貫立場」？

毛寧指出，如果日方只是反覆重申立場未變的概念，卻對具體內容語焉不詳，在行動上不斷越線，那這種重申就是一句空話，是在虛化和掏空一個中國的立場。

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）

毛寧表示，一個中國原則是國際社會不可動搖的普遍共識。如果日本政府在台灣問題上的立場真的沒有改變，就應當明確堅持一個中國原則，恪守中日四個政治文件精神和迄今承諾，包括1972年《中日聯合聲明》有關具體內容，即「日本國政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府」，「中華人民共和國政府重申：台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。日本國政府充分理解和尊重中國政府的這一立場，並堅持遵循波茨坦公告第八條的立場」。為什麼日方不能完整準確地重申上述立場？

毛寧再次表示，大陸敦促日方認真對待大陸的嚴肅要求，切實反思改錯，把對華承諾體現在實際行動中，不要執迷不悟，更不能說一套做一套。

