日稱未改歷屆政府立場 陸外交部：迴避要求、企圖蒙混過關

日本首相高市早苗「台灣有事」論引起大陸強烈不滿，日本稱已多次解釋高市相關言論的要義與日本「一貫立場」；25日日本政府於內閣會議上再次答辯表示「並未改變歷屆政府的見解」。大陸外交部發言人毛寧表示，日方在刻意迴避大陸關於收回錯誤言論的要求，企圖蒙混過關。

大陸外交部發言人毛寧。 （圖／翻攝《央視新聞》）

大陸外交部25日舉行例行記者會，有記者詢問，日本政府在25日的內閣會議上確定了答辯書，稱高市早苗關於「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」的國會答辯「並不意味著改變政府的一貫見解」。大陸是否接受日方表示其政策並沒有改變的這一說法？

對此，大陸外交部發言人毛寧表示，日本官方最近多次提到日本政府的「一貫立場」或者「立場沒有改變」。大陸已經明確向日方提出，日方所謂的「一貫立場」具體內容到底是什麼？日方能不能完整公開地表述這個「一貫立場」？

毛寧表示，日方一再重複所謂「立場沒有改變」的概念，但是卻始終沒有觸及問題的實質，實際上日方是在刻意迴避大陸關於收回錯誤言論的要求，企圖蒙混過關。這讓國際社會不得不質疑，日本到底有沒有反躬自省、糾正錯誤的誠意和行動。

