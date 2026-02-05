日積電停工？魏哲家赴日找高市談改產！徐嶔煌：一兼三顧！

論壇中心／郭芳瑜報導

台積電董事長魏哲家今日上午於日本首相官邸與日本首相高市早苗會面，並向日本政府高層報告熊本二廠的最新規劃，將晶片由原本的6至12奈米，升級成3奈米先進製程。財經專家徐嶔煌在《台灣最前線》節目中指出，日本市場做的是全球生意，台積電升級成3奈米，是為了台、美、日三邊共同合作。

徐嶔煌表示，台積電發現世界趨勢都在往先進製程走，而日本的客戶用成熟製程的數量有限，為了銜接客戶的產能，宣布熊本二廠的晶片往升級成3奈米，也可以往AI的方向去前進，「這也是日本市場需要的」。

徐嶔煌也提到，輝達執行長黃仁勳每次來台灣都有很多AI相關的規劃，且輝達也在台灣設廠，所以未來台廠在機器人產業的部分，會有非常多受惠清單，「包括軍用的無人機、機器狗」，未來台灣的廠商們，不僅能顧台灣的國安與國防，顧台灣與美國、日本的關係，還能顧台廠的荷包與台灣的就業機會，「這叫一兼三顧」。

原文出處：魏哲家赴日見高市早苗談晶片改產「3奈米」！徐嶔煌：台日美合作一兼三顧！

