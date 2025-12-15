日立永大搶攻高階電梯市占 捷運萬大線、板橋車站都選它

日立永大電梯於今（15）日舉辦媒體交流會，總經理沈裕舜宣布啟動「高速電梯」、「汰改升級」與「數位化服務」三大策略布局，宣示將引進日本原廠技術深耕台灣市場，他樂觀預估，明年高速電梯接單量將成長2成，並已拿下捷運萬大線與板橋車站等指標大案，面對全台近6成老屋的維修需求，日立永大更提出「分階段汰改」方案，力求在房市變數中維持業績穩健成長。

今（15）日日立永大電梯舉行媒體交流會，總經理沈裕舜宣布公司未來將鎖定「高速電梯」、「汰改升級」與「數位化服務」三大戰略布局。受惠於公共建設與商辦需求，他預估，明年高速電梯接單量將可望成長2成，整體業績目標維持穩健成長。

奪萬大線大單 導入日本技術

日立永大自成為日商Hitachi集團全資子公司後，積極整合集團資源。沈裕舜表示，未來將聚焦導入日本設計的高速電梯技術，以回應台灣商辦與公共運輸對高品質垂直移動的需求。

在具體實績方面，日立永大近期斬獲多項指標性公共工程。其中，捷運萬大線成為公司近年來最大的新梯成交案，將全面導入日本高速梯技術與智慧控制系統；此外，針對每日人流龐大的板橋車站辦公大樓，日立永大也承攬了共18部電梯的汰換工程，將全面升級為高速梯規格；而立法院的電梯更新工程也於近期完工驗收，顯示其在公共建設領域的技術實力備受肯定。

瞄準6成老屋 推分階段汰改

除了新梯市場，全台日益老舊的建築也帶來龐大的「汰改升級」需求。根據內政部統計，台灣屋齡超過30年的老屋比例已高達近60％。

日立永大指出，許多老舊社區雖然有都市更新計畫，但整合居民意見往往曠日廢時，在此期間，原有電梯常面臨老化、零件短缺或故障頻繁等安全隱憂。對此，日立永大建議社區可採「分階段逐步汰改」策略，透過模組化升級控制系統、門機與馬達等核心部件，不僅能立即降低故障率、提升乘坐舒適度，也能在無需整機打掉重練的情況下，有效延續大樓的資產價值 。

結合AIoT 數位服務在地化

在數位化佈局方面，日立永大強調「資安在地化」。沈裕舜指出，未來的數位服務將全面採用台灣在地資料庫，並以雲端架構強化安全性，公司計畫導入AIoT（人工智慧物聯網）技術，將AI與大數據結合，分析電梯運轉數據，實現從「自動化」到「智慧化」的預防性維護，為客戶提供精準的決策數據。

為了讓消費者更有感，日立永大特別在台北總部設立全新「展示中心」，透過實體與數位情境結合，讓參觀者能直接體驗汰改前後在速度、舒適度與節能效益上的巨大差異。

沈裕舜強調，未來將持續以技術、品質、服務為核心，並致力於綠能轉型與ESG永續經營，打造員工友善（DEI）的工作環境，穩固日立永大在台灣垂直運輸市場的領導地位。