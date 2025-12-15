日立永大電梯揭三大布局 高速梯、汰改升級、數位化服務搶攻都更商機

日立永大電梯董事長井手浩二（左）與總經理沈裕舜（右）今表示，未來將聚焦高速電梯、汰改升級與數位化服務。業者提供



日立永大電梯今（15）表示，面對台灣住宅安全升級與都市更新需求升溫，公司未來營運將聚焦三大業務布局，包括「高速電梯」、「汰改升級」與「數位化服務」，以核心價值「技術、品質、服務」為基礎，全面提升乘梯安全、舒適與效率，除導入日本設計的高速電梯，也將擴大汰改市場量能，同時朝向綠能與數位轉型，滿足客戶近年來對綠色、智慧建築的需求。

日立永大電梯總經理沈裕舜表示，日立永大已成為日立集團全資子公司，未來將陸續引進高端電梯產品，強化在台灣商務與飯店市場的服務完整度。在數位化與資安方面，相關服務全面採用台灣在地資料庫，並以雲端架構強化資訊安全，確保系統穩定與資料防護。

危老與都更推動期較長 推「電梯汰改」先搶商機

日立永大指出，新梯市場將以導入日本設計的高速電梯為主軸，因應商辦、酒店及大型公共建設需求；同時持續擴大汰改市場量能，回應老舊住宅更新、公共運輸優化與都市更新前過渡期的迫切需求。公司看好，在危老與都更推動期程較長的背景下，電梯汰改將成為提升建築安全與資產價值的關鍵解方。

日立永大電梯建議社區在都更等待期可採取「分階段汰改升級」，預估汰改業務未來每年將維持成長趨勢。鄒秀明攝

日立永大指出，依內政部統計，台灣屋齡超過30年的老屋比例已接近六成，許多社區在都市更新前的等待期內，面臨電梯老化、零件停產與安全風險升高等問題。建議社區可採取「分階段汰改升級」方式，透過控制系統更新、門機與馬達汰換及安全防護強化，在兼顧成本下有效提升電梯安全性與乘坐品質。日立永大預估，汰改業務未來每年將維持成長趨勢。

在技術發展上，日立永大也將導入AIoT技術，結合人工智慧（AI）與物聯網（IoT），分析電梯運轉大數據，實現從「自動化」到「智慧化」的升級，提供更精準、有效率的維運與決策支援服務，提升客戶管理效能。

擴大公共建設與大型專案布局

在實績方面，日立永大近年持續擴大公共建設與大型專案布局，包括板橋車站辦公大樓18部電梯汰換案全面採用高速梯規格；捷運萬大線則為公司近年新梯市場最大成交案。此外，今年承攬的立法院電梯更新工程也已完成驗收，沈裕舜表示，公共機關也高度肯定日立永大產品品質與維修專業。

日立永大於台北市總部設立展示中心。鄒秀明攝

此外，為讓民眾更直觀了解汰改成效，日立永大也於台北市總部設立展示中心，在市中心即可見到結合實體體驗與數位情境展示，呈現電梯更新後在安全、速度、舒適與節能效益上的差異，盼協助社區大樓、物業公司與用戶更全面評估汰改方案，提升居住品質與建築價值。

日立永大在台北市總部設立展示中心，設有虛擬實境裝置，可擬真選配電梯安裝配件。鄒秀明攝

