日立空調與日本7-Eleven在48家門市測試AI空調系統，希冀更節能並降低人力負擔

日本日立Hitachi GLS與日本7-Eleven超商合作，將在48家7-Eleven門市使用結合AI技術的exiida空調節能控制，希冀利用AI自動化實驗節能的目標，同時不會對門市員工增加管理的負擔。

exiida空調節能控制系統是一套基於雲端管理的智慧空調系統，透過蒐集超商內空調設備的運作狀態，透過AI調整店內空調，藉此把空調能源的使用最佳化；這項示範計畫的目標是希望能降低30%空調耗電量，並維持門市內的舒適性，此外也希望利用空調內的數據應用於冷媒洩露的自動化檢測，並倒入故障預測維護功能。

