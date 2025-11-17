日第3季GDP負成長 高市政府將推經濟刺激方案

官方數據今天(17日)顯示，日本經濟在截至9月的3個月內萎縮了0.4%，與此同時，新首相高市早苗(Sanae Takaichi)的政府正準備推出一項大規模經濟刺激方案。

日本第三季國內生產毛額(gross domestic product, GDP)季減0.4%，優於市場預期的-0.6%，但卻是自2024年第一季以來首次萎縮。

經季節性調整後的初步數據顯示，先前4至6月的季度GDP成長0.6%，這是由稍早公布的第二季成長率0.5%調整而來。

高市早苗今年10月成為日本第一位女性首相，她已責成其政府制訂新的經濟刺激方案。

日本媒體報導，財務大臣片山皋月(Satsuki Katayama)16日表示，方案規模將「遠超」17兆日圓(1,110億美元)。

報導稱，內閣預計在21日通過這項方案。

法國巴黎銀行(BNP Paribas)經濟學家河野龍太郎(Ryutaro Kono)在數據公佈前表示，無需將第三季的負成長視為「特別嚴重」的問題。

河野龍太郎說：「9月出口反彈。調查指出，出口產業的整體商業環境並未因美國加徵關稅而惡化，企業對設備的投資意願仍維持強勁。」

日中關係緊張

然而，凱投宏觀(Capital Economics)的經濟學家提里安特(Marcel Thieliant)警告，高市早苗關於台灣的言論引發當前日本與中國關係緊張，這可能升級為「全面貿易爭端」。

提里安特在GDP數據公佈前表示：「這種情況可能通過多種途徑發展，但最大的風險是，中國限制稀土出口，或對日本出口產品實施限制。」

他補充道：「汽車製造商尤其脆弱，因為它們已經承受著來自中國電動車製造商崛起的巨大壓力。」

高市早苗在11月7日表示，中國對台灣的武裝攻擊，可能構成日本能夠行使「集體自衛權」的存亡危機事態，而向台灣派遣軍隊。

中日兩國上週均召見了對方大使，北京並建議其公民避免赴日旅遊。

中日兩國是重要貿易夥伴，但歷史上的不信任以及在領土爭端和軍事開支方面的摩擦，常常考驗著兩國關係。

日本內閣公布的這份數據還顯示，經濟增長遲滯的原因之一是住宅投資疲軟。

美日兩國貿易官員在7月時達成協議，美國將對日本進口商品關稅從先前威脅的25%降為15%。

日本汽車的關稅先前高達27.5%，降至15%的關稅稅率直到9月中才生效。(編輯:王志心)