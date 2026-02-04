日節目街訪OL正妹，網友愛了！本尊身分竟是情色女優。圖／翻自jin115.com

《日本電視台》節目「ZIP!」在本月2日播出的節目片段中，街訪一名OL正妹，由於太過漂亮，引發許多網友關注。不過之後有網友發現，這位正妹的真實身分，是AV女優善場麻美，網友也開玩笑說：「原來是SOD的OL啊！」

「ZIP!」這集節目的街訪主題，是要問：「什麼樣的人在穿超高級大衣？」、「人生第一筆薪水就去買高級大衣？」後來節目問到一名「26歲OL」，這名「上班族女」表示，自己身上這件就是要價30-40萬日圓（約新台幣6-8萬元）的Moncler羽絨大衣。

這個畫面雖然只有短短幾分鐘，但隨即引發網友熱議，大家紛紛直呼：「這OL好漂亮。」、「我愛了！」反而沒有人在討論她身上的大衣。不過後來有網友發現，這位OL實際上是AV女優善場麻美，隨後善場在自己的社群平台中，雖然沒有直接承認，但轉貼網友的討論間接承認。

善場麻美從2023年5月開始於AV登場。圖／翻自善場麻美X

就有網友說，不知道這是製造單位「刻意安排」的街訪，還是真的街訪，另外也有網友評論：「這真的是上班族無誤啊！是SOD公司的上班族！」還有網友調侃：「大概AV女優的起薪比較高，所以『26歲OL』就可以穿貴霜霜的高級大衣了。」

善場麻美在2023年4月於寫真雜誌《FLASH》以寫真偶像身份出道，早期她的藝名叫茉城麻美，並隨即在同年5月就轉戰AV圈。2024年5月，她從BBT事務所轉至Mines事務所，並將藝名改為善場麻美。



