日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻

薑母鴨桌椅矮是為了翻桌率。（圖／報系資料照）

藝人吳怡霈與日籍丈夫AKIRA（桑原）婚後生活常透過社群媒體與粉絲分享。近日她在Threads平台上透露一段家庭對話，因薑母鴨店內「矮桌矮椅」設計引發夫妻對話，最後更被她的父親一語「終結」，在網路上掀起熱議。

根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。

這樣的困惑傳到吳怡霈父親耳中後，立刻用一句直白話語回應：「你們日本榻榻米才難坐吧，要跪？！」短短13字就讓氣氛轉變，引發一陣大笑，也讓女兒忍不住在貼文中笑稱：「對話結束，台灣勝」。

吳怡霈2023年嫁給日籍老公AKIRA。（圖／吳怡霈臉書）

該貼文曝光後，立即引發粉絲共鳴與轉發，不少網友幽默留言「桌子太高就變高血鴨」、「早期都是訓練鴨子自己跳上桌子然後自己進去鍋子，所以桌子太高的話鴨子跳不上去，桌子矮椅子就必須跟著矮，這種傳統就這樣延續的下來」、「主要是因為離天空太近煮熟的鴨子會飛走」。

吳怡霈最後也補上一句發問：「但到底為什麼薑母鴨桌子這麼矮？求解！！」引來更多留言參與討論。「答案是翻桌率，讓人更容易吃飽時肚子壓著會馬上離開，不提供白飯則是麵線比較不容易吃飽會有更高的利潤。這也是為什麼薑母鴨羊肉爐只要營業冬天三個月就夠賺一年份的營業額」、「用炭火的是低桌椅，因為那樣的高度方便整個爐子提走加炭」、「不好坐才不會待太久，拼翻桌率」、「因為鍋子很燙又很大很重，怕太高撞到很危險危險！安全問題」。

有趣的是，有網友在底下留言「還好沒有問為什麼是吃『母鴨』......」，吳怡霈笑說老公真的有問過這題，「他說，所以都是母鴨才會被吃嗎？」並附上數個笑到流淚的符號。

