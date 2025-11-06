日籍仲間浩一返南應 以文化交流推動地方創生

南應大室設系邀請曾任教該系的日籍老師仲間浩一返校演講，分享以文化交流推動地方創生。（南應大提供）

記者汪惠松／永康報導

台南應用科大室內設計系與台灣室內空間設計學會（ＴＳＩＤ）邀請曾任教於該系的教師仲間浩一老師返校演講。雖然已返回日本多年，但仲間老師始終與系上保持良好互動，此次回校不僅分享他返日後的發展，更展現他對跨文化交流的深刻理解與實踐。

仲間浩一目前在日本主導「社團法人區域解說協會」，積極推動地方發展計畫。他提到，在九州宇九島推行的「光電島嶼計畫」不僅是能源轉型的實驗，更是提升地方人口與振興社區的重要契機。透過光電設施帶來的產業鏈，就業機會逐步增加，許多年輕人選擇留在家鄉發展，人口外流的問題得到改善。更重要的是，光電並未單獨運作，而是與原有的畜牧業及地方產業結合，創造出多元的發展模式，讓地方真正走向永續。

廣告 廣告

仲間浩一也著重於「文化的尊重」與「歷史脈絡的理解」。他強調，不論是推動能源、旅遊或教育專案，若忽略原本在地的文化，就難以獲得真正的共鳴與長遠影響。在分享中，仲間浩一回顧自己在台灣任職三年的經歷。他曾積極參與多場宗教活動，並親身踏查文化遺址，包括鎮煞塔、聚落廟宇與傳統社區，這些經驗讓他學會以更謙遜態度對待不同文化的歷史脈絡。

仲間浩一亦提及在南應大任教期間，不僅參與系上課程與ＵＳＲ計畫，更在社區圖書館舉辦成果展，帶領地方小學生展開跨文化體驗。他以漂流木製作陀螺讓孩子們透過遊戲理解日本與台灣傳統文化的相似性與差異性，培養他們從小建立文化交流的視野。他認為，文化交流並非單向輸出，而是彼此互相啟發、互相成就。