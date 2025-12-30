日籍偷拍狼鍾愛北捷中山站 3度落網這次法院判刑1年

士林地方法院。記者李隆揆／攝影

日籍男子佐佐木貴法屢次在北捷偷拍女子裙底遭逮，11月6日再犯偷拍案落網，案經起訴，士林地方法院依無故攝錄他人性影像罪判刑1年，執行完畢或赦免後驅逐出境。

判決指出，佐佐木貴法以觀光名義來台，今年6月8日、8月13日2度涉犯偷拍案，分別遭士林地院判刑4月確定、遭台北地檢署聲請簡易判決處刑，他6月9日至7月22日遭羈押，仍不知悔改，11月6日下午5時許再度到北捷中山站出口偷拍女子裙底風光，路人見狀制止並報警逮人。

法官考量佐佐木貴法來台觀光卻不遵守我國法律，偷拍他人性影像且未得諒解，他非首次犯案，被逮後仍不知警惕、悍然再犯，顯然具有高度法敵對意識，犯後坦承犯行，審酌其智識程度、經濟狀況等，審結判刑1年，做案手機沒收。

