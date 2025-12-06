日籍公務員北車偷拍判4月 又拍裙底遭逮！法院斥「不知悔改」拒給緩刑
日本籍男子佐佐木貴法（SASAKI TAKANORI）今年6月在台北市大同區中山地下街持 GoPro偷拍女子裙底，被依妨害性隱私罪起訴，一審簡易判決依刑法第319條之1「無故攝錄性影像」罪，判處4月徒刑，可易科罰金，並沒收犯案攝影機與手機。檢方認為量刑過輕、未能反映被害人心理創傷，向士林地院提起上訴。但第二審合議庭認為原審裁量並無不當，裁定駁回，同時考量佐佐木審判期間再犯，不給緩刑。
判決指出，佐佐木今年6月8日上午在中山地下街R2出口前，看見穿著短裙的A女搭乘手扶梯，拿起GoPro自下往上偷拍其裙底部位。A女察覺異樣後向友人求助，該友人立即協助報警，警方在場查扣攝影機與手機。數位鑑識證實，他的iPhone內存有偷拍影像。
一審法官審酌佐佐木犯後自白、提出和解意願、在台無前科等情，最終量處4月徒刑並得易科罰金，每日1000元折算；犯案工具及儲存影像的手機均遭宣告沒收。不過，法院當時並未命他刑滿後驅逐出境，理由是其素行、背景與社會安全風險均未達到必須驅逐的程度。
檢方不服原判決，指出被告未向被害人道歉，偷拍影像事後甚至遭媒體報導，使A女身心受創，原判量處得易科罰金顯然過輕，因此請求改判更重刑度。
然而二審合議庭認為，量刑屬事實審法院裁量範圍，只要未違反比例原則或逾越法定範圍，即無從指摘。法官指出，一審已依刑法第57條就犯行動機、侵害程度、個人背景等因素綜合審酌，量刑並無明顯失當，且佐佐木在審判期間已經與被害人達成調解，並付清賠償金，被害人也表示不再追究刑事責任。
不過，佐佐木在二審言詞辯論後，又在中山捷運站附近偷拍女子性影像，被警方當場逮捕並移送。法院痛斥，佐佐木未記取教訓，此情形更顯現執行本案刑罰的必要性，因此其請求緩刑的主張毫無可採餘地。
士林地院最終裁定駁回檢方上訴，維持原判。全案定讞，不得再上訴。
