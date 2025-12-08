日籍噁男公務員在台狂偷拍遭逮 台灣檢察官出重手要治他

日籍公務員佐佐木貴典在台灣接連偷拍遭逮，今（8日）士檢起訴求刑1年6個月。翻攝畫面

士林地檢署今日（8日）針對日本籍男子佐佐木貴典（SASAKI TAKANORI）在台北市中山站偷拍女子裙底的行為偵查終結，依《刑法》第319條之1第1項無故攝錄性影像罪提起公訴，並請求法院量處 1年6個月以上有期徒刑，所使用犯案手機並聲請沒收。

檢方指出，33歲的佐佐木貴典今年6月間因妨害性隱私曾遭士林地院以簡易判決判刑4個月（案件仍在上訴中），7月22日才自看守所獲釋，卻在短短數月內再度犯下相同行為。

起訴書指稱，佐佐木於11月6日下午5時13分，在捷運中山站4號出口前，見一名身著短裙的成年女子路過，竟心生歹念，將自己的手機開啟錄影後放入手提包內，從下往上貼近女子，以偷拍其被裙子遮蔽的大腿至裙底部位的隱私影像。女子在路人提醒下察覺異常，當場報警處理，警方迅速循線將人帶回。

警方檢視佐佐木的手機後，查獲被害女子的「性影像電磁紀錄」，同時調閱監視器畫面、扣押紀錄、採證資料等，證實犯行明確。佐佐木本人在警詢、偵查及羈押審理中亦坦承全部犯行。

士檢表示，被告在前案羈押後甫獲釋不久便再度犯案，且手法一致、態度欠缺悔意，顯見其未認知自身行為對社會秩序及性隱私權的重大侵害，故請法院量處一年六個月以上之刑度，以資警惕。

檢方也依《刑法》第38條第2項與第319條之5，聲請沒收其犯案使用的手機。

士林地檢署強調，性隱私權不容侵犯，任何未經同意的偷拍行為均屬刑事犯罪，若發現可疑情況應立即報警，由警方協助蒐證，以保障自身安全與權益。



