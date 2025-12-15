日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻

女星吳怡霈的日本籍老公，疑惑為什麼台完薑母鴨店桌椅都這麼矮。（圖／東森新聞）





日本人吃台灣的薑母鴨也提出疑問，女星吳怡霈的日本籍老公，疑惑為什麼台完薑母鴨店桌椅都這麼矮，覺得很難坐，有網友解惑這隱藏著商業考量。

入冬天氣實在好冷，這時與親友相約吃碗薑母鴨，暖心又暖胃，是專屬於台灣人的冬日浪漫。

女星吳怡霈發文分享，說日本籍老公問說為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐，一旁吳怡霈的爸爸就回說，日本塌塌米才難坐吧，甚至要用跪的，這犀利回覆讓不少網友笑翻天。

不過底下也有網友解惑，指出會這樣設計，是為了「翻桌率」，讓人更容易吃飽時，肚子壓著會馬上離開。也有網友提出另一種解釋，說是這設計能讓店員更方便加炭火。



這回文化差異，激盪出爆笑對話，也意外掀起話題。



