「日籍女遊客」九份遺失手機 大同警流利日語協助順利尋回

【警政時報 戴昱弘／臺北報導】臺北市政府警察局大同分局延平派出所警員陳鈞閔日前擔服值班勤務時，接獲一名神情焦急的日籍女性觀光客井和小姐（22歲）前來求助。井和小姐表示，當日上午前往九份景點觀光，返抵飯店後才發現手機不慎遺失，且手機定位仍顯示停留在九份一帶，擔心影響後續行程，也憂心旅途中珍貴的照片與回憶付諸流水，遂急忙前往派出所報案。

陳員接獲求助後，立即上前協助，並以流利日語安撫旅客情緒。在確認狀況後，詳細詢問其行程動線、搭乘交通工具及最後一次使用手機的時間，經多方比對研判，警方推測手機極可能遺落於返程搭乘的935線公車上。

日籍遊客開心與處理員警合影。（圖／記者 戴昱弘翻攝）

陳員隨即聯繫公車總站查詢是否有駕駛拾獲手機，所幸該班車司機確實在車內發現一支手機，並已送交總站保管。警方確認手機特徵無誤後，立即通知井和小姐前往領回。

成功取回手機後，井和小姐神情明顯放鬆，多次向警方表達由衷感謝，盛讚陳員態度耐心、協助細心，且能以日語溝通，讓她在異國遇上困境時，仍感受到滿滿的安全感與台灣警察的溫暖人情。

大同分局延平派出所警員陳鈞閔。（圖／記者 戴昱弘翻攝）

大同分局表示，旅途中稍有不慎即可能遺失重要物品，提醒民眾上下車時務必再次確認隨身財物是否攜帶齊全；如遇遺失或需要協助，均可立即向警方求助，警方將全力提供必要協助。

