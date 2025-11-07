日籍官員交保判刑後同一地點再犯案 偷拍遭活逮送辦

一名日籍官員今年6月在北市南西商圈偷拍遭送辦，遭法院裁定收押後日前獲釋，未料他昨（6）又在同一地點偷拍女性裙底遭當場活逮移送法辦。

日籍官員昨日又偷拍遭逮。（圖／翻攝畫面）

警方調查，嫌犯佐佐木貴典（SASAKI TAKANORI）（33歲）為日本岩手縣水產部官員，今年6月初以觀光名義來台，6月8日上午9時許在北市南西商圈捷運中山站手扶梯，拿GoPro偷拍前方女子裙底，遭當場抓包送辦，他應訊時坦承因女子腿部纖細，讓他移不開目光才犯案，訊後遭法院裁定羈押，士林地院7月判他4個月有期徒刑得易科罰金12萬，案件曝光後日本岩手縣政府還公開道歉，強調會對他從嚴處分。

廣告 廣告

佐佐木今年6月在中山捷運站偷拍。（圖／資料畫面）

未料佐佐木獲釋後仍不知悔改，昨（6）日下午5時許，他又在南西商圈中山捷運站附近再度犯案，從後面將手機藏在隨身包包內，偷拍前方一名穿短裙、露背裝的年輕女子裙底，因動作可疑遭一旁一名壯漢發現上前制止抓住，佐佐木試圖掙脫被壓制在地。

轄區大同分局警方獲報趕赴現場將雙方帶回派出所，經檢視佐佐木的手機，驚見除了被害女子不雅影像外，還存有大量其他女性的偷拍私密照，全案依妨害性隱私現行犯逮捕移送士林地檢署偵辦，後續並持續清查其他被害人身分查辦。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

延伸閱讀

金門家暴男一犯再犯遭拘提 法官裁定羈押

影/豪宅雙屍案再爆內幕！CEO、正妹藥頭「互動內容」曝光

台南前副市長兒顏大鈞涉詐上億 法官裁定延押2個月防逃亡