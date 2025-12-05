日籍官員捷運站偷拍判刑4月 上訴駁回法官加註不得緩刑

日本岩手縣農林水產部官員佐佐木貴法今年6月來台，在捷運中山站偷拍女子裙底遭判刑4月，事後再犯又被抓到，檢方上訴遭駁回但裁定不准緩刑，維持4月刑期、可易科罰金確定。

檢警調查，佐佐木今年6月以觀光名義入境台灣在台北旅遊，6月8日在捷運中山站手扶梯用GoPro偷拍女子裙底被當場逮獲送辦，當時遭法院裁定羈押，關押39天後案件起訴，7月22日法院裁定12萬元交保，但限制出境出海8個月，一周後士林地院火速判決有期徒刑4個月徒刑、得易科罰金，檢方認為刑度過輕提上訴。

未料佐佐木被限制出境在台期間竟不知悔改再度犯案，11月6日下午又在捷運中山站附近偷拍女子裙底，遭被害人與見義勇為路人當場逮獲，北市警方將他移送士林地檢署，檢方複訊後向法院聲押獲准，目前仍在羈押中。

前案上訴結果今出爐，士林地院合議庭認為，佐佐木已賠償被害人達成和解，也獲被害人原諒不再追究刑事責任，檢方認為原審量刑過輕無理由駁回上訴，但被告犯案後未記取教訓再度犯案，雖維持一審4個月刑度，但不准緩刑得易科罰金，全案確定。

