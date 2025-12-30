日籍官員捷運站連續偷拍 判刑1年驅逐出境

日本岩手縣農林水產部官員佐佐木貴法，今年6月在捷運中山站偷拍女子裙底，遭判刑4月上訴遭駁回還不准緩刑，11月再犯另案今遭士林地院判刑1年，刑畢後驅逐出境。

日籍官員佐佐木二度偷拍遭當場逮獲。（圖／資料畫面）

回顧全案，佐佐木今年6月以觀光名義入境台灣在台北旅遊，6月8日在捷運中山站手扶梯用GoPro偷拍女子裙底被當場逮獲送辦，當時遭法院裁定羈押，關押39天後起訴，7月22日獲12萬元交保限制出境出海8個月，一周後士林地院火速判決有期徒刑4個月徒刑、得易科罰金，檢方認為刑度過輕提上訴。

案件上訴士林地院合議庭認為，佐佐木已賠償被害人達成和解，也獲被害人原諒不再追究刑事責任，檢方上訴12月初遭法院駁回，但法官認為佐佐木犯案後未記取教訓再度犯案，雖維持一審4個月刑度，但不准緩刑得易科罰金，全案確定。

佐佐木犯下第一起偷拍案一度遭羈押，案件起訴後獲交保被限制出境在台期間竟不知悔改再度犯案，他11月6日下午又在捷運中山站附近偷拍女子裙底，遭被害女子與見義勇為路人當場逮獲，北市警方將他移送士林地檢署，目前仍在羈押中。

案經士林地院審理，法官認為佐佐木短時間內接連犯案，顯見其法治觀念薄弱，應給予相當嚴懲才能達到警惕效果，再犯案件遭判處1年有期徒刑，並沒收犯罪工具手機，待服刑期滿後驅逐出境。

