日籍導演宮下直樹掌鏡花蓮形象影片 讓世界看見花蓮

花蓮縣政府期望透過影像讓更多人認識這片山海相依、文化多元的土地，不同於傳統旅遊宣傳片，本次拍攝以深化地方形象建構、提升國際宣傳、強化青年參與地方認同及鏈結品牌與在地產業等視角出發，特別邀請日本籍導演—宮下直樹先生前來掌鏡。

在宮下導演眼中，花蓮是一個能讓人感受到純粹力量的地方，光線、山海與人情味會隨著時間流動展現出不同的樣貌，彷彿是一首不斷延伸的詩。宮下導演以詩意化的鏡頭語言著稱，過去在日本與國際影展中累積了豐富經驗，擅長捕捉場域的氛圍與人物的情感，將真實日常轉化為耐人尋味的畫面，自七月展開拍攝以來，拍攝團隊一路走訪太魯閣峽谷、七星潭、六十石山、瑞穗柚農採收愉悅（見圖）及在地店家與藝術工作室等地，鏡頭下的花蓮既有壯闊的山川與碧藍的海岸，也有屬於居民的日常溫度。

無論是晨曦中的靜謐，或街道中的喧鬧與人情，宮下導演試圖透過不同的視角去補捉，讓人們看見花蓮不只是「風景」，更是一種能與世界對話的生活氛圍，這次的拍攝並不僅止於捕捉美麗畫面，而是著重於呈現人與土地之間的連結，因為唯有情感的共鳴，才能真正觸動觀眾。

觀光處長余明勳表示，這次「繁花盛開計畫」跨國合作不僅是一場影像拍攝，更是一次文化交流的契機，不同於在地人習以為常的熟悉眼光，宮下導演以探索及新鮮感的角度重新建構花蓮的故事，這樣的視角讓影片具備更強的國際共鳴，也更容易呼應國外觀光客對於花蓮自然、文化與人情的嚮往，透過導演的鏡頭，花蓮的生活被放大、細節被凝視，畫面背後承載的不僅是觀光素材，更是一種可以被理解、被感受的文化符號。

影片將花蓮定位為一個能觸動情感的地方，以詩意與情懷交織的方式展現，讓觀眾在視覺之外，感受到內心的共鳴，花蓮縣政府期望該系列影片能夠成為推廣花蓮的關鍵利器，不僅在國內外旅展或跨國合作中展出，更能透過網路與新媒體平台擴散，觸及更多未曾親臨花蓮的國際觀眾，透過這樣的傳播，花蓮的故事可以跨越語言與地域，進入更多人的心中。

影片也寄望帶動更多在地青年對花蓮的認同，透過影像呈現返鄉創業與文化行動的真實樣貌，讓年輕人看見家鄉不只是背景，而是一個能夠孕育夢想與實踐理想的地方，同時影片更與品牌和在地產業結合，把影像化為商業導流與文化旅遊發展的媒介，讓「看見花蓮」不僅是一種感受，更能化為實際行動與經濟支持。

「讓世界看見花蓮」不再只是口號，而是一個真實的邀請。隨著國際形象影片的完成，花蓮將以更加多元而動人的樣貌走向世界舞台，透過宮下導演的鏡頭，花蓮的晨光與夜色、山海與人心，都將化為最具感染力的影像，向全世界述說這片土地的故事。詳情請見「繁花盛開」官方網站：https://hlwebloom.tw