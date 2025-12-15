日籍尪嫌「薑母鴨桌椅太矮」吳怡霈爸13字神回擊笑翻網

吳怡霈2023年與日籍老公AKIRA結婚。（圖／中時資料照）

女星吳怡霈前年與日籍老公 AKIRA（桑原）結婚後，夫妻倆的跨國婚姻日常時常成為網友關注焦點，她經常透過社群平台分享生活趣事，輕鬆又接地氣的互動也讓粉絲直呼可愛。吳怡霈14日就在 Threads 上發文，曝光一段因「薑母鴨桌椅太矮」而引發的家庭對話，意外掀起熱烈討論。

吳怡霈透露，老公日前前往台灣薑母鴨店用餐時，對店內「低底盤」的桌椅設計感到相當不解，忍不住小小抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」身為日本人的他，顯然對這種貼近地面的用餐方式不太習慣。

廣告 廣告

沒想到，這個疑問傳到吳怡霈爸爸耳裡後，立刻獲得「秒殺級」回應，台灣老爸僅用短短13個字回擊：「你們日本榻榻米才難坐吧，要跪？！」，一句話直接終結話題，也讓吳怡霈忍不住笑稱：「對話結束，台灣勝」。

貼文曝光後，立刻引來大批網友按讚轉發，不少人歪樓直呼：「桌子太高很容易有『高血鴨』」、「因為桌子椅子比較矮，鴨子比較容易爬進去鍋子裡」。吳怡霈也在文末發問：「但到底為什麼薑母鴨桌子這麼矮？求解！！」，留言區掀起一波討論，紛紛分享自己對薑母鴨店桌椅偏矮的看法。

更多中時新聞網報導

新北耶誕城演唱會 人父歌手齊聚

不再隱忍 中高齡婦女家暴通報增

吳申梅迎雙喜 尪送200萬生日禮