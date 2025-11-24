日籍旅客手機失而復得 對臺灣警印象大大加分

（文山第一警分局提供）

記者黃秋儒／台北報導

台北市文山第一警分局萬芳派出所警員林于禮日前擔服值班勤務時，一名計程車司機至所報案，表示在車上拾獲一支蘋果手機，希望警方協助聯繫失主。員警林于禮秉持同理心並積極為民服務，利用手機系統內的相關功能多方查找，最終輾轉聯繫到臺北JR東日本大飯店，順利與失主取得聯繫。

（文山第一警分局提供）

文山第一警分局指出，經了解，失主為一名日籍男性旅客，與家人自東京來臺旅遊，離開木柵動物園時不慎將手機遺落於計程車上。因語言不通且手機內存有重要資料，一家人正焦急萬分，恰巧在此時接獲警方來電，得知手機尋獲後皆大大鬆了一口氣。日籍旅客感謝警方積極協助與熱忱服務，讓他們在遺失手機的慌亂中獲得及時救助，不僅順利找回貴重物品，也讓一家人對臺灣警察與旅遊經驗留下溫暖又難忘的印象，並與警方開心合影留念。

文山第一警分局表示，林員在勤務中展現同理心與高效率服務值得肯定，並呼籲民眾搭乘大眾交通時，建議記下車號，下車前務必再次確認隨身物品是否遺漏，貴重物品亦應妥善保管，以免造成不便。