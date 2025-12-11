日籍旅客攜電子菸入境新加坡遭逮 最高可罰4.75萬台幣

一日本男性旅客入境新加坡樟宜機場時，被查出攜帶電子煙，當場遭警方逮捕。

據新加坡聯合早報報導，一名日本籍男姓遊客，被新加坡樟宜機場海關發現攜帶電子煙和加熱菸草產品入境，嫌犯當場被攔截，並交由警方及相關調查單位進一步調查。（葉柏毅報導）

新加坡「移民與關卡局」11日在官方臉書上發文指出，新加坡執法人員11月30日，在樟宜機場第一航廈，破獲一起企圖走私電子煙和加熱煙產品進入新加坡的案件。一名日本籍男旅客在入境時，向移民局人員聲稱沒有物品要申報。但海關人員卻在掃描他的行李時發現異常，檢查後從行李中查獲一支電子煙，和894個加熱煙產品，這名男姓乘客已經被拘留。

廣告 廣告

此外，文中也指出，一名南韓女子，今年11月也因為涉嫌攜帶兩支電子煙，超過50個電子煙彈，以及1200多個加熱煙產品入境新加坡，在樟宜機場被逮捕。

新加坡自2018年起，就全面禁止電子煙，包含購買、持有、使用及販售等，都被視為違法。依照新加坡法律，被查獲使用電子煙者，不論國籍，都將面臨最高新台幣4.75萬元罰款；如果是吸食所謂的「喪屍煙彈」者，可處至少1年有期徒刑；而販賣或進口喪屍煙彈者，則將面臨最高20年有期徒刑，及15下鞭刑。

◆毒品引進門，全家近鬼門；珍惜生命，拒絕毒害。毒品防制諮詢專線：0800-770-885