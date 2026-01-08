社會中心／綜合報導

員警身為人民保母，每天總得面對各式各樣的案件！台東池上分駐所，日前遇到一對日籍旅客，逛夜市弄丟錢包！員警順利找到後，撂起日文與對方溝通，讓日籍旅客備感溫暖；另外在台北動物園，日前也有菲律賓旅客，把護照給搞丟了，員警同樣與對方以英文溝通，協助對方。

日籍旅客vs.員警：「すみません（不好意思），これはきみの財布ですか（這是你的錢包嗎），よかった（太好了）。」

日本夫妻逛夜市弄丟錢包，員警撂起日文與對方溝通。

日籍旅客vs.員警：「謝謝，多謝，不客氣不客氣。」

好險錢包最後終於找到，日本夫妻檔頻頻向員警說謝謝，翻了翻錢包好險重要證件都還在。





日籍旅客vs.員警：「謝謝謝謝，不客氣不客氣，不客氣怎麼講，どういたしまして（不客氣）。」

員警與日本人溝通完全大丈夫！這對來自日本的佐藤夫妻，週三晚上來台東池上逛夜市，不小心弄丟錢包，好在攤商機警報警，員警的一口流利日語，讓日籍旅客揪甘心。

池上分駐所所長 蔡欣妤：「本所第一時間妥善保管拾得物，並積極協助失主確認身分迅速發還，感謝熱心攤商誠實配合。」





日籍旅客逛夜市弄丟錢包！ 員警「撂日文」溝通找回遺失物

日籍旅客逛夜市弄丟錢包！ 員警「撂日文」溝通找回遺失物。（圖／民視新聞）





除了在台東，在台北動物園，也有來自菲律賓的旅客弄丟護照。

菲律賓旅客vs.員警：「in front of the McDonald's（在麥當勞前面）we did not see it（我們沒看到）so you want to check cctv（所以你想看監視器）yes（對）。」

員警調閱監視器，發現旅客是把護照忘在動物園內的商店，好在最後順利找回。台灣波麗士大人化身外籍人士保母，發揮語言專長，讓外國旅客感受台灣溫暖。

原文出處：日籍旅客逛夜市弄丟錢包！ 員警「撂日文」溝通找回遺失物

