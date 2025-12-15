日籍旅客遺失手機報警求助 交警斜槓日文翻譯即時伸援

圖說：臺北市信義分局交通分隊警員江悅琦。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】日籍遊客一行四人於114年12月11日19時30分前往信義分局交通分隊報案，表示同行女性友人將iPhone手機遺留於搭乘之計程車後座。經了解，旅客當日自九份搭車前往臺北101大樓，下車後即發現手機遺落車內。

適逢已下班之員警江悅琦因具備日文檢定資格，仍主動留下協助，以日文向旅客詳細詢問搭車經過，隨即依提供之車牌號碼，由警員陳俊邑透過警政系統查詢，順利聯繫上計程車駕駛，駕駛雖已返回瑞芳途中，仍願折返臺北，將遺失手機送回交通分隊。同時江員將日籍旅客安排於民眾服務區休息等候，待駕駛將手機送達並經確認為遺落的手機，旅客對警方的即時協助留下深刻印象並表達感謝之意。最後並主動與江員、駕駛合影留念，留下此刻溫馨的畫面。

信義分局提醒，民眾及來臺旅遊的國外旅客，搭乘計程車或大眾運輸工具時，務必留意自身隨身物品，下車前再次檢查座位周邊，避免遺落重要物品。如不慎遺失，可就近向警察機關求助。警方將持續秉持「服務不分國籍、守護不分時間」的精神，提供即時協助，展現臺北友善、安全的城市形象。