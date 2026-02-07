日籍男團成員抵澳門突遭禁演！主辦急致歉「不可抗力因素」粉全怒了

記者陳宣如／綜合報導

在中日關係持續緊繃、「限日令」餘波未平之際，南韓男團RIIZE原定於2月7、8日在澳門舉行演唱會，未料在開演前夕出現突發變數——日籍成員將太郎（Shotaro）將缺席演出。更引發關注的是，他已隨團抵達澳門，主辦單位才對外宣布缺席消息，並隨即公開致歉，事件迅速在粉絲圈引發譁然。

將太郎（右2）6日隨RIIZE團員抵達澳門，卻因「不可抗力因素」臨時無法登台演出。（圖／翻攝自X平台 @RIIZE_official）

RIIZE於昨（6）日自韓國出發前往澳門，準備展開連續兩天的演出行程。將太郎原本也在參與名單之中，並預計出席當天舉辦的簽名會。不過，在活動開始前，主辦單位緊急發布聲明表示：「我們一直以來都為了讓全體成員能夠參與而完成了相關準備，但無奈因臨時發生難以預料的狀況，成員將太郎將無法參與本次演出。」同時確認，他亦無法參加6日的簽售會。對於具體原因，公告僅以「不可抗力因素」帶過，未進一步說明細節。所屬公司SM娛樂亦回應，並非刻意安排成員到場卻不上台，而是臨時出現的情況所致。

廣告 廣告

主辦單位緊急發出公告，宣布將太郎將缺席澳門演唱會。（圖／翻攝自X平台 @ime_macau）

由於公告發布時間接近活動開始，加上將太郎已隨團抵達當地，消息曝光後迅速在社群平台掀起討論。不少粉絲留言表達不滿與心疼，「也太突然了，這樣對進場的粉絲和將太郎公平嗎」、「天啊第一次有成員缺席，好不捨」，也有人直言「為什麼不能提前通知？粉絲都到澳門了才公布，飯店機票誰賠？」質疑通知時機過晚；部分網友雖表示理解「不能上台未必是成員或公司本意」，仍難掩失落情緒。另有網友延伸討論，提及下個月aespa澳門場日籍成員Giselle是否能順利出席恐怕仍存變數，顯示部分粉絲對未來港澳地區演出安排是否再出現類似情況抱持觀望與擔憂。

RIIZE日籍成員將太郎澳門場演唱會遭禁演。（圖／翻攝自IG）

從演出層面來看，將太郎為團內重要舞蹈成員之一，臨時缺席意味著其餘成員需在有限時間內重新調整舞台走位與表演配置，對整體編排帶來實際影響。此外，近期日本政界涉台相關言論使中日關係成為關注焦點，外界亦留意日籍藝人在中國及港澳地區的活動是否受到波及。雖然此前已有其他團體在演出前夕出現成員行程異動的案例，但本次事件是否與整體政治氛圍相關，主辦與所屬公司皆未作進一步說明。

更多三立新聞網報導

aespa又爆戀情！Giselle爆社內戀愛RIIZE日籍成員 男方霸氣回應了

日女星上海行突喊卡！又是「不可抗力」深夜不忍了突嗆：受夠了

男團澳門演出「前一天突喊卡」！疑隊內多為日本人 公司曝：有突發意外

中國「不可抗力」再發威！男團上海簽售會3人被缺席 韓籍成員也遭禁

