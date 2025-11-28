日籍男大生追愛暈船 半夜衝超商買4萬點數...靠他救援

日籍男追愛暈船半夜衝超商買4萬點數卡，店員機警報案，警方到場拆穿騙局。讀者提供

一名日籍男大生上網認識陌生女子，聊天後相約在女子住處見面，但他抵達後卻被要求先購買4萬元遊戲點數卡；男大生為見佳人一面，當即夜衝超商準備掏錢買點數，但高額交易讓店員起疑機警報案，警方到場察看男大生與女子對話記錄，拆穿這場騙局。

這名21歲的日籍男大生表示，本月初他的Instagram突然被一個陌生女生追蹤，雙方兩天後相談甚歡，女子還邀她到她的住處，但他依約前往指定地點時，女子卻不斷推託，要求他先加入另一名男性經紀人的LINE帳號，還以急需用錢為由，央求男大生先去超商購買4萬元的遊戲點數卡，聲稱「達到要求後才會見面」。

男大生為了快點見到女網友，就在大半夜前往超商購買點數，所幸店員機警，發現金額異常龐大且購買者為外籍人士，察覺有異，立即通報警方。

鹽埕警分局五福四路派出所員警到場後，詢問男大生購買點數目的，並取得同意察看他的手機對話記錄，發現是典型的「假交友真詐財」詐騙手法。警方當場耐心向男大生解釋，詐騙集團常先透過網路社群營造曖昧關係、取得信任，再以各種藉口要求被害人購買遊戲點數，藉此規避追查，他聽完警方說明後，才恍然大悟自己險些踏入詐騙陷阱，打消購買念頭。

鹽埕警分局呼籲，近來詐騙手法不斷翻新，民眾於網路交友時應提高警覺，若對方提及金錢需求或要求購買點數，極有可能是詐騙。警方也將持續與轄區超商、金融機構合作，建立防詐通報網絡，同時提醒民眾遇有可疑情況，應立即撥打165反詐騙專線查證，共同守護財產安全。



