日籍男子走私15公斤大麻遭查獲 一審判7年半

（中央社記者洪學廣高雄17日電）日本籍男子林原和記今年7月以30萬日圓為報酬受託，從泰國入境台灣時，攜帶39包、重約15公斤的二級毒品大麻，遭海關查獲。高雄地院依運輸二級毒品罪判7年半，可上訴。

高雄地方法院判決指出，林原和記與一名日本籍男子聯繫，透過通訊軟體與2名身分不詳人士合作，談妥由林原和記擔任運毒工作，並以30萬日圓（約新台幣6萬元）為報酬。林原應允後，今年7月2日由日本成田機場搭機抵達泰國曼谷，再依指示在飯店門口拿取藏放39包大麻的2只行李箱，以及作為車資的現金1萬泰銖（約新台幣1萬元）。

林原和記取貨後先至機場送交行李託運，再於同天下午自曼谷搭機前往高雄國際機場，但在接受入境檢查時，當場遭財政部關務署高雄關高雄機場分關開箱查驗，起獲合計重約15公斤的39包大麻。

高雄地院審理時，林原雖認罪，但辯稱是因母親罹癌和失業才鋌而走險，法官審酌其攜帶的15公斤大麻若流入市面，將加速毒品氾濫，危害社會治安及戕害國人身心健康，且此案屬跨國走私，犯罪方法與情節嚴重。據此依運輸第二級毒品罪判處有期徒刑7年6個月，並應於刑期執行完畢或赦免後驅逐出境，可上訴。（編輯：謝雅竹）1141217