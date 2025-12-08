日籍男接連涉在台偷拍 最近1例遭起訴求刑1年半

（中央社記者劉世怡台北8日電）日籍男子6月在北捷偷拍女子裙底遭判刑4月確定後，8月又涉在西門町偷拍遭起訴，未料11月6日再度涉在北捷持手機偷拍，士檢考量犯嫌未省悟自身過錯對社會秩序所造成的危害，建請法院量處1年6月以上刑度。

33歲的佐佐木貴法（SASAKI TAKANORI）是日本岩手縣政府農林水產部公務員，6月偷拍事件被媒體報導後，岩手縣政府曾為此召開記者會道歉。

根據士林地檢署今天公布的起訴書，佐佐木11月6日傍晚5時許在台北捷運中山站4號出口前，見到1名女子身著短裙，持手機開啟錄影功能放置在手提包內，然後拿著手提包靠近女子，由下往上竊錄裙底隱私部位。

當下路人發現佐佐木行跡可疑提醒被害女子注意，女子發現後立即報警處理，佐佐木遭移送士林地檢署複訊後，檢察官對他聲押獲准。

士檢檢察官調查認定佐佐木涉犯刑法的無故攝錄性影像罪，審酌他前案羈押後於7月22日釋放出所，短時間以相同手法再犯罪質相同之罪，顯然未省悟自身過錯對社會秩序所造成的危害，建請法院量處1年6月以上刑度，以儆效尤。

檢方表示，佐佐木在台涉犯三起偷拍事件，今天起訴移審為第三案，由士林地院召開接押庭決定是否續押；佐佐木被控今年6月於台北市中山地下街R2號出口搭乘往上電扶梯時，以GoPro偷拍女子裙底，士林地院一審判刑4月，得易科罰金，經上訴，士林地院二審11月27日駁回上訴已確定。

此外，佐佐木被控8月間於台北市西門町，拿起手機偷拍女子裙底，路人察覺有異以手機錄影蒐證並向警方報案，警方獲報後以現行犯將他逮捕，移送台北地檢署；北檢11月初偵結起訴，向台北地院聲請簡易判決處刑。（編輯：黃名璽）1141208