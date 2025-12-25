日籍留學生脫口「擇偶只愛DDD」！網暴動本尊被神出了

娛樂中心／巫旻璇報導

有「街頭月老」封號的 YouTuber 黑男，靠著隨機配對系列《街頭邱比特》打開知名度，受訪來賓的外型與互動經常成為討論焦點。耶誕節前後，台北信義區聚集大量精心打扮的民眾，也成為街訪拍攝熱區，黑男在信義區錄影時，巧遇一名身材吸睛的日本女留學，當他詢問對方理想對象的條件時，女方竟脫口喊出「DDD（大鵰鵰）」，尺度驚人的回答立刻引發網友熱烈討論。隨著影片曝光，該名女留學生的 IG 也被網友起底，追蹤人數早已突破11萬。

日本女留學生被問到偏好的男生類型時毫不避諱，直接以「DDD（大鵰鵰）」作答。（圖／翻攝自IG@blackmancupid）





黑男日前在 IG 分享該段街頭訪問影片，畫面中這名外型甜美的日本女留學生，被問到偏好的男生類型時毫不避諱，直接以「DDD（大鵰鵰）」作答，超直白的回應瞬間炒熱現場氣氛。接著黑男追問她最喜歡的台灣美食，女方秒答「小籠包」，還配合動作自稱是「大籠包」，幽默又大膽的反應，瞬間擄獲螢幕前的網友。當黑男忍不住好奇詢問身材是否為真，她乾脆在現場小跑步示意，坦率不做作的舉動引來一陣笑聲。

Riina Usami 在 Instagram 擁有約 11.7 萬名追蹤者，Threads 追蹤數也接近 6 萬，平時經常分享節慶造型與火辣美照，吸引不少網友關注。（圖／翻攝自IG@usamirina330）





影片曝光後，留言區立刻湧入大批網友，紛紛直呼「太可愛了」、「真的很敢講」、「銷魂，懂得都懂」、「好想認識這位日本女生」。而女留學生的身分也被網友起底，據了解她名為 Rina Usami。有網友指出，她其實早已在社群圈累積不少關注度；查詢其平台可見，Rina Usami 在 Instagram 擁有約11.7萬名追蹤者，Threads 追蹤數也接近6萬，平時常分享生活點滴與火辣美照，人氣頗高。

Riina Usami 平時透過社群分享生活點滴與亮眼造型，吸引不少粉絲關注，人氣持續攀升。（圖／翻攝自IG@usamirina330）





























