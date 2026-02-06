日籍老翁依親來臺探親不慎走失 中正一暖警供餐陪伴助返家

圖說：臺北市中正第一分局博愛路派出所實習生謝冠廷、副座長楊偉志。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市中正第一分局博愛路派出所日前接獲熱心民眾報案，指稱一名日籍老先生獨自在路邊徘徊，疑似迷途。由於老先生無法正常溝通，附近民眾擔心其安危，遂將其帶往博愛路派出所請求警方協助。所幸在副所長楊偉志、警員葉郁晨及實習生謝冠廷耐心協助下，最終順利協助老先生與家人團聚，為寒冬年節增添一段溫馨佳話。

經經警方了解，日本籍小宮老先生近日隨家人來臺過年探親，當日一同前往西門町商圈逛街，因老先生有輕微失智情形，又人潮眾多不慎與家人走失。由於不熟悉環境，且不諳中文及英文，老先生到派出所後仍略顯慌張，博愛派出所楊副所長見老先生情緒不安、尚未用餐，特別自掏腰包購買壽司讓其果腹，展現警方關懷為民的溫暖心意；警員葉郁晨與實習生謝冠廷則主動上前，以簡單日文耐心安撫老先生情緒。最終配合日本在台協會協助翻譯，最後詢問得到姓名等相關資料，聯繫移民署臺北市專勤隊後，成功找到了家屬的住宿地點及電子郵件等資料，成過聯繫到老先生在家屬德家屬至博愛所接回老先生，家屬對於警方即時且貼心的協助深表感謝，並表示臺灣警方的專業與溫暖，讓他們在異鄉過年也能感到安心，旅程得以圓滿繼續。

實習生謝冠廷於本案處理過程中全程陪同協助，展現實習期間積極學習、認真負責的態度。透過實際參與警政實務，謝員深刻體認警方為民服務、守護民眾的使命與價值，也更加堅定其從警初衷，呈現警察工作中專業與溫情並存、鐵漢柔情的真實樣貌。

警方也藉此呼籲，旅客來臺時應隨身攜帶身分證明文件或住宿資訊，以利緊急狀況時查證聯繫；家中若有高齡長者，亦可協助配戴防走失手環或項鍊，讓長者在外能即時獲得協助，共同守護平安。