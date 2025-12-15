日籍遊客赴台北101 搭小黃「掉手機」急報案

有日本籍遊客來到台灣玩，搭小黃卻不小心遺落手機，心急到警局求助。（圖／東森新聞）





有日本籍遊客來到台灣玩，搭小黃卻不小心遺落手機，心急到警局求助。幸好有員警會日文，立刻上前幫忙順利聯繫上運將，找回手機。

日本籍遊客vs.員警vs.小黃運將：「謝謝！謝謝。」

日本籍遊客，鞠躬頻頻說謝謝，因為眼前員警幫忙找回遺失在小黃車上的手機。



事發在11號晚上7點多，日本籍遊客一行四人來到台灣玩，從九份搭小黃到台北101，但其中一名女子卻不小心遺落下手機，心急跑到警局報案。



而幫忙處理的員警有日文檢定資格，儘管適逢下班還是熱心留下來幫忙，最後順利聯繫上小黃運將，他也從瑞芳把手機載回台北，結束這場驚魂。

更多東森新聞報導

日本高齡夫妻旅遊迷路！熱心警「N1」級流利日語協助

快訊／日本7.6強震餘震不斷！賴清德日文喊話：台日互相扶持

新／中日外交緊張 韓中日文化部長會議突延期

