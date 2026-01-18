日系匠心甜點落腳愛河灣 双胞胎姊妹打造「双蒔」港灣新亮點

近年來，高雄流行音樂中心周邊結合駁二特區藝文能量、演唱會經濟與商場進駐效益，亞灣區人潮持續成長，逐步成為城市生活與觀光的新核心。座落愛河灣畔的法式甜點品牌「Jumelles Pâtisserie 双蒔」，在市府青年局行銷補助支持下穩健成長，成功建立品牌識別並站穩市場。高雄市政府青年局長林楷軒日前前往店家訪視營運現況，與負責人交流創業歷程，展現市府持續陪伴青年創業、深化產業發展的行動力。

↑圖說：青年局長林楷軒(左)在負責人洪薏芬(右)的指導下，體驗師承東京和菓子學校的甜點手藝。（圖片來源：高雄市青年局提供）

「双蒔」由雙胞胎姊妹洪薏芬、洪薏芳共同創立，兩人自學生時期即投入餐飲專業，畢業後更赴日本「東京製菓專門學校」進修，系統性累積法式與日式製菓技術。洪薏芬表示，姊妹倆鍾情港灣氛圍，四年前偶然發現現址店面後迅速拍板進駐；隨著周邊活動與 FOCUS 13 商圈成形，假日人潮明顯成長，證明當初選址的前瞻眼光。

深受日本留學期間「匠人精神」影響，洪薏芬在營運上格外重視品質，堅持每週僅營業三天，確保甜點製作維持最高水準。儘管初期曾遭遇質疑，但隨著口碑累積，顧客逐漸理解並支持這份對品質的堅持，讓品牌在經營節奏與產品品質之間取得良好平衡。

↑圖說：「Jumelles Pâtisserie 双蒔」專賣融合日本制菓技術與台灣新鮮水果的法式甜點，無論造型或是口味都令人驚艷。（圖片來源：高雄市青年局提供）

林楷軒指出，近年高雄演唱會經濟蓬勃發展，業者靈活配合檔期推出期間限定甜點，成功吸引樂迷到訪；加上市府持續推動觀光活動，例如宣布日本超人氣 IP「超人力霸王」將現身冬日遊樂園，預期帶動過年前觀光熱潮，業者也因積極串聯城市節慶而實際受益。

洪薏芬也提到，創業初期壓力不小，特別感謝青年局行銷補助，讓店面招牌與整體視覺得以完整呈現品牌理念，強化識別度。因應年節需求，「双蒔」同步推出春節限定禮盒，展現青創品牌在產品規劃與市場應變上的靈活度。

↑圖說：因應即將到來的年節需求，「Jumelles Pâtisserie 双蒔」新推出春節限定禮盒，內含多款精緻手工餅乾，數量有限，售完即止。（圖片來源：高雄市青年局提供）

青年局補充，市府持續優化青創補助資源，自112年起將原有行銷補助整合為「青創補助」，涵蓋行銷宣傳、辦公室租金及裝潢等費用，透過簡化流程、提高彈性，降低創業門檻與風險。未來將持續挹注資源，讓更多職人夢想在高雄落地生根，形塑具在地特色的青創生態系。

