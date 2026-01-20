「日系反差萌女孩」化身調教女王！辣露渾圓蜜桃臀 霸氣喊「聰明漂亮全都要」

蕭蕭穿上性感皮衣化身「調教女王」。JKF提供

JKF一月號封面人物請到「日系反差萌女孩」蕭蕭，穿上性感皮衣化身「調教女王」。蕭蕭大方露出渾圓屁股蛋，直呼這次的主題「調教」非常符合自己的性格，她說：「其實大家都會覺得我長得很乖巧、甜美，但我的真實個性是很桀驁不馴的人，而且目標明確、邏輯清晰，不少認識我以後的人，都會覺得我的形象與性格反差很大，所以才有此名。」

外表乖巧其實桀驁不馴 獲「日系反差萌」形象

蕭蕭因此獲得「日系反差萌」美名，蕭蕭坦言：「雖然我的臉蛋會讓大家覺得我是被支配者，但其實之前就有拍過御姐相關的作品了，而且後來也滿享受擔任支配者的角色。」蕭蕭特地分享她先前聽過的一句話：「其實M才是整場遊戲的真正支配者，他們的允許，其實就是一種命令方式。」

等了3年才登上JKF封面。JKF提供

享受支配者角色 蕭蕭談權力關係的真正意義

說到從大學時期就加入JKF，蕭蕭透露其實她的野心比別人想像得更大，一旦做好準備便會主動出擊，而早在加入JKF前，蕭蕭便懂得經營自己，「我是那種有挑戰出現在我面前，便會勇敢接住的人。所以在JKF裡，想要擁有更多工作或曝光機會的話，就要先努力做出一番成績，才更有機會被看見。」蕭蕭說，接下來她準備把目光放到國際舞臺上。

蕭蕭感謝JKF讓自己擁有更多工作或曝光機會。JKF提供

等3年登封面不氣餒 自信真誠比身材更有魅力

雖然等了3年才登上JKF封面，蕭蕭堅定地表示：「去年也是我第三次參加百大女郎的票選，而每一年的名次都是持續上漲中，這也代表我的努力有被粉絲們看見，讓我更有動力再往前進！」蕭蕭感謝粉絲支持，特地透過訪談告白：「我希望陪伴大家很久，以任何形式的。」她相信自己的真誠、親切比身體部位更有魅力，要給粉絲高品質的陪伴。



