日系法式甜點HENRI CHARPENTIER首登台！世界第一費南雪必追巨型扭蛋機中獎率百分百

文／景點+ Rhoda整理報導

日本56年老字號法式甜點品牌「HENRI CHARPENTIER」首度登台！12月5日起由「新光三越A11」出發快閃巡迴北中南，獨家販售現烤出爐的「世界No.1費南雪」，甜點控們必追！

日本56年老字號法式甜點品牌「HENRI CHARPENTIER」首度正式登台！（圖／HENRI CHARPENTIER，以下同）

日本擁有56年歷史的法式甜點品牌「HENRI CHARPENTIER」，於12月5日至12月25日首度正式登台，於新光三越台北信義新天地A11一樓開設期間限定快閃店。

廣告 廣告

新光三越台北信義新天地A11快閃店。

這次不僅帶來品牌經典的現烤出爐「費南雪」，更推出多款「台灣限定伴手禮盒」。

消費滿 NT$1,400 元，還能參加「巨型扭蛋機」抽獎活動，豪華獎項包含「東京雙人旅行券—HENRI CHARPENTIER 銀座Maison 甜點體驗之旅」，以及多項驚喜好禮。

現烤出爐費南雪6入（巧克力風味費南雪×3pcs、原味×3pcs）。

創立於1969年日本兵庫縣的「HENRI CHARPENTIER」，最初由一間提供甜點的咖啡廳起步，至今已在日本拓展至93家門市及9家海外直營店。

HENRI CHARPENTIER的經典招牌——「費南雪」，自 1975 年推出以來，便以「高雅的杏仁奶油香氣、入口即化的鬆軟口感」聞名。

「HENRI-CHARPENTIER」創立時期位於兵庫縣蘆屋本店的外觀。

現烤原味費南雪。

品牌嚴選2款香氣濃郁的加州杏仁，以低溫完整豆粒進口，並於工廠研磨後10分鐘內立即投入製作，好鎖住最新鮮的香氣。

奶油則選用北海道根室・釧路地區生乳，遵循法國傳統的「前發酵製法」，不添加任何香料，完美呈現天然風味。

費南雪系列長年深受顧客喜愛，年銷售量高達3,200萬顆，更在甜點領域中首度創下紀錄，連續8年榮獲金氏世界紀錄「世界第一」的榮耀，堪稱甜點界無可撼動的傳奇伴手禮。

除了經典原味外，HENRI CHARPENTIER也研發了3款暢銷口味：首先是 「京都・匠抹茶費南雪」，嚴選品質與產量皆居日本第一的京都和束町宇治抹茶，由日本最高位茶師與甜點主廚共同研發，帶來高雅細膩的茶香與深邃韻味。

京都・匠抹茶費南雪。

第二款是 「巧克力風味費南雪」，採用「非洲珍珠」之稱的烏干達可可豆，充滿野性魅力香氣，結合費南雪的杏仁奶香，打造73％高濃度的大人系口味。

巧克力風味費南雪。

第三款則是 「神戶二郎草莓費南雪」，使用罕見的夢幻食材—神戸產「幻之二郎草莓」，在最新鮮的狀態下由法式甜點師親手製成果泥，完整封存香氣與酸甜滋味，帶來香氣馥郁、極致奢華的味覺體驗。

神戶二郎草莓費南雪。

除了傳統費南雪之外，品牌也推出了一口大小的「小費南雪（栗子）」，以廣受喜愛的費南雪杏仁麵糊，搭配兵庫・丹波產栗子製成的細緻「栗子餡」，柔滑綿密的口感與自然的甜香交織，展現出費南雪嶄新的風味魅力。

小費南雪（栗子）。

HENRI CHARPENTIER於12月5日至12月25日首度登台，於新光三越台北信義新天地A11一樓開設快閃店，為了讓大家品嚐到最新鮮的招牌「費南雪」，品牌特別將原裝模具一同搬入現場，提供現烤出爐的「費南雪」，讓消費者沉浸於洋菓子剛出爐的溫潤香氣中，親身品嘗「世界第一費南雪」的迷人魅力。

現場除可享用現烤版本，還推出多款「台灣限定費南雪伴手禮盒」，滿足自享或送禮需求。

費南雪原味8入禮盒。

此外，店內特別設置「巨型扭蛋機」，凡單筆消費滿 NT$1,400 元，即可獲得一次轉扭蛋機會。

最大獎為「東京雙人旅行券—HENRI CHARPENTIER 銀座Maison 甜點體驗之旅」，更有HENRI CHARPENTIER迷你造型吊飾等驚喜好禮。中獎率高達 100%，甜點控們把握機會品嚐！

費南雪精選組合16入。

這次新光三越台北信義新天地A11快閃店結束後，活動也預計陸續巡迴全台。12月27日起於新光三越台南西門店B2、1月16日起於新光三越高雄左營店3樓、2月12日起於新光三越台中中港店B2接力登場！

【Info】

HENRI CHARPENTIER台北快閃店活動

地點：新光三越 台北信義新天地A11 1F北大門

時間：2025年12月5日（五）～12月25日 （四）

台南、高雄、台中快閃店活動

■台南快閃店：

地點：新光三越 台南西門店 B2F 手扶梯旁

時間：2025年12月27日（六）～2026年1月14日（三）

■高雄快閃店：

地點：新光三越 高雄左營店 彩虹市集3F服務台旁

時間：2026年1月16日（五）～2月10日（二）

■台中快閃店：

地點：新光三越 台中中港店 B2F 活動空間

時間：2026年2月12日（四）～3月1日（日）

開心果霜淇淋5支188元快閃優惠！超萌乳牛造型零錢包必追

》https://www.mook.com.tw/article/39111