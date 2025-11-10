日系聯名鞋款速報！Vans與藝術家花井祐介、ASICS×BILLY’S機能鞋台灣這地方獨賣！
近年運動鞋不只講究功能，也越來越注重設計感，這次Vans與ASICS分別從不同角度切入，Vans這次以藝術插畫帶出秋冬氛圍，而ASICS Walking則用極簡配色與異材質展現城市機能感，兩款鞋都將於11月8日正式開賣，無論是喜歡設計細節還是追求穿著舒適度的鞋迷，都能在這波聯名中找到心頭好！
Vans × 花井祐介
Vans Artist Collection系列是品牌聚焦亞洲藝術家的合作企劃，主要以Vans經典單品展現創意藝術，本次與藝術家 花井祐介的合作是今年的第二度聯名，延續 5月份的首波系列後，再次以他細膩的筆觸呈現秋季的氛圍。
第二次合作選擇的鞋款是經典的Premium Authentic 44，黑色底的鞋身上以飄浮雲朵與人、貓剪影裝飾鞋身，讓街頭感的鞋型加有了意境，透明大底下還藏有手繪的角色圖像。
系列同步推出教練外套、連帽 T、長褲等五款服飾，主色調為卡其、黑與白，整體延續品牌簡約街頭風格。
ASICS Walking × BILLY’S
ASICS這次與日本人氣鞋履選品店 BILLY’S ENT攜手合作，以品牌專為步行而生的功能型鞋款「LIFEWALKER」為基礎，打造全新的別注配色版本，這也是BILLY’S ENT 首次以鞋履精品店的身份推出的訂製配色鞋款！
「LIFEWALKER」是ASICS Walking推出的代表性鞋款，專為日常步行而生，結合穿脫便捷的魔鬼氈開口設計、提升穩定性的平衡支撐楔形結構、P-GEL 緩震科技與 MOFF 除臭纖維中底，多個鞋款設計亮點實現穩定且輕盈的步行體驗。而簡潔的鞋型與優異的舒適度，使其能自在融入通勤、休閒及各種生活場景，成為都會生活者的理想鞋履。
聯名款鞋面以長毛麂皮搭配皺感霧面尼龍，在全黑的色調中也能呈現細緻的層次，機能上延續原型配置，搭配魔鬼氈開口、P-GEL緩震科技、MOFF除臭纖維中底，而更新後的鞋型比例也更符合日常穿著的搭配。全黑配色鞋款台灣將會在11月8日獨家於ABC-MART販售。
Vans以藝術插畫讓經典鞋款更有溫度，而ASICS則強調實穿與風格並重的都會感，兩雙鞋款都將在11月8日正式開賣，不論你偏好藝術設計或機能美學，這波日系聯名都值得關注！
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權,請勿轉載！】
