日系艾妥列（Atre）回歸！插旗台北車站 160坪搶攻50萬人流

日系商場艾妥列（Atre）宣布重返台灣市場，將進駐台北車站地下街。這家曾於2023年退出微風南山的日本商場，選擇在人流密集的台北車站捷運板南線出口M區設立約160坪的商場，預計2026年第一季正式登場。同時，台北車站地下一樓至一樓也將於年底啟動新一輪招商，微風廣場租約將於明年7月到期，預估將有超過10家廠商參與競標，競爭相當激烈。

日本JR東日本旗下的商場艾妥列（Atre）已正式獲選為台北捷運B1地下街的營運廠商，將進駐M區3號5號區域，共約160坪。艾妥列表示，將以「從通過的車站，轉變為生活平台」為核心理念，鎖定日常使用台北車站的通勤族與在地居民，打造以餐飲為主、貼近生活需求的商業空間。這個位置雖然面積不大，但位於捷運藍線、台鐵與高鐵人流的交叉地帶，對於每日進出人流超過50萬人次的台北車站來說，具有極高的戰略價值。

許多民眾對於艾妥列的進駐表示期待。有民眾認為，日本品牌在台灣很受歡迎，自己也會想來逛逛，因為平常地下街的商店都已經逛得差不多了。還有民眾表示，多一個選擇就可以增加購物的樂趣。而在北車上班的民眾則認為，下班後就可以順道逛逛，相當方便。

日本艾妥列商場獲選台北車站捷運B1地下街營運廠商，明年將進駐M區3號5號，共約160坪。（圖／Atre官方）

除了地下街外，台北車站地下一樓到二樓的商場也將啟動新的一輪招標。微風廣場經營超過15年，租約明年7月到期，這回招商方式採ROT（租賃、營運、移轉），投資金額7.6億元，年限延長為15+8年，12月底將有詳細公告。市場分析，除了微風外，新光三越、冠得環球、超商雙雄、國道商場、大成、新東陽等都有意參與，預估會有10幾家廠商競標，是前一次的五倍以上。

行銷專家王福闓強調，業者如果要在此獲利，必須在招商上取得良好條件，同時對客群做好會員管理等工作。專家分析，台北車站的客群主要以國內外觀光客、附近上班族和學生為三大族群。目前地下街已分門別類，包括以動漫公仔和生活雜貨聞名的Y區台北地下街、主打文青主題的R區中山地下街、美食林立的K區東森廣場地下街，以及滿足生活所需多元化的Z區站前地下街。未來加上艾妥列進駐，誰能成功搶下這個黃金商圈，備受市場關注。

台北車站地下一樓至二樓的廠商，也將在今年年底公告最新的招商資訊。（圖／TVBS）

