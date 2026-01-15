日系超市登店王 Global Mall今年全台業績拚增8%

（中央社記者曾智怡台北15日電）去年百貨零售普遍喊苦，Global Mall去年全年業績逆勢成長5%，展望今年，業者指出，日系品牌仍是台灣商場招商首選，例如中和店日系超市LOPIA，進駐以來業績持續爆發性成長，已躍升店王，今年將透過強化會員經營等3策略，拚全台業績年增8%。

Global Mall表示，去年在會員經營、線上線下整合服務，及全台8店新櫃改裝效益接力下，吸引人潮入店消費，2025全年度業績成長5%，加上會員限定好禮與折扣優惠加持，會員數亦快速增長，目前會員數已達160萬。

其中，Global Mall起家厝中和店表現優於平均，去年成長6%，Global Mall主管分析，動能主要來自餐飲、超市、影城娛樂、生活家用業種；值得注意的是，餐飲內用存在業績天花板，Global Mall持續強化線上外送、外帶服務，平均可帶動一家餐飲品牌業績增加8%，目前餐飲業占比約3成。

業者指出，日系品牌仍是台灣商場招商首選，例如主打肉品熟食的日系超市LOPIA，2024年進駐中和店後，營業額持續直線成長，去年全年營收已達新台幣2億元，預期今年表現會更亮眼。

另一方面，以親子客層為主的中和店，持續瞄準Z世代喜好，盲盒公司泡泡瑪特90坪門市今天開幕，是泡泡瑪特在新北市首間旗艦店。業者分享，今天上午有600人排隊，「前天就開始搭帳篷」，將成今年重要成長動能，目標今年可貢獻2億業績。

業者透露，這個合作談3年，先前泡泡瑪特曾在中和快閃1個月、業績達800萬元，可見潛力。根據統計，過去Z世代會員數占比約8%，去年躍升至13%，顯見品牌導入、行銷內容年輕化、IP吸客策略奏效。

此外，中和店規劃再改裝，幅度20%，透過設置更多的公共休憩空間增加來客逗留時間，進而提升提袋率。業者指出，一般百貨營業、公區面積比例是9比1，中和店則是5比5。

展望2026年，Global Mall表示，將著重於商品力、會員力與數位力3大主軸，持續優化消費體驗，推升各店優勢極大化及商圈獨特性，今年業績目標挑戰成長8%。

另外，春節假期將至，Global Mall全台8店春節檔期將自1月22日起至2月25日登場，集結全通路多元滿額贈、會員獨享好康到新春福袋、節慶嘉年華活動四路齊發。另共推出2500個春節福袋，採線上線下開賣，業者統計年節檔期超過300場活動，線上線下力拚春節檔期業績成長6%。（編輯：張均懋）1150115