日系車廠肯定 輝創全感測技術搶進全球車電鏈
【記者柯安聰台北報導】車用電子感測領域專業廠商輝創電子（6722）將於23日舉行上市前業績發表會，並預計於明（2026）年1月中旬掛牌上市。近年隨著先進駕駛輔助系統（ADAS）需求快速升溫，該公司以「AI化、模組化、系統化」為研發主軸，打造橫跨超聲波、影像、毫米波與無線射頻（RF）等全感測技術平台，成為國內少數能同時服務乘用車、機車與商用車市場的一階供應商。
該公司1~11月營收46.83億元，與去年同期相當。董事長江義行表示，公司產品應用涵蓋倒車雷達、環景影像、電子後視鏡、駕駛監控（DMS）、77GHz毫米波盲區偵測（BSD）與數位鑰匙等多元場景，透過感測融合（Sensor Fusion）技術，構築自動駕駛所需的完整感知網絡。
根據工研院產科國際所的研究，全球汽車電子市場規模呈現穩健增長的趨勢，預計2030年該市場規模將突破5000億美元，年複合成長率約7%，其中ADAS滲透率受法規推動快速提升。歐美與亞洲多國已陸續要求新車必須配備倒車影像、盲區偵測、低速自動煞停（AEB）、駕駛監控等系統。輝創自2021年起陸續推出DMS、乘客監控（OMS）、AEB輔助煞車與BSIS/MOIS商用車盲區警示等產品，符合多國安全標準並進入量產階段，法規紅利與產品佈局相互加乘，為營收成長奠定基礎。
輝創長期深耕日系車廠體系，是國內少數具備TOYOTA與HONDA雙認證的一階供應商。除日系體系外，客戶涵蓋福特、中華汽車、SUBARU、Mitsubishi、YAMAHA等國際品牌，展現其品質與技術實力。圖為輝創電子總經理江世豐。
在客戶基礎上，輝創長期深耕日系車廠體系，是國內少數具備TOYOTA與HONDA雙認證的一階供應商。除日系體系外，客戶涵蓋福特、中華汽車、SUBARU、Mitsubishi、YAMAHA等國際品牌，展現其品質與技術實力。此外，為支援全球車廠在地化製造，輝創已建立橫跨台灣、中國、日本、泰國、印尼、馬來西亞與印度等地的營運據點。公司表示，泰國新廠落成後，將強化東南亞市場供應鏈韌性，並掌握當地電動車快速成長契機，降低地緣政治與運輸風險。其靈活的區域生產與出貨能力，使輝創在國際車電供應鏈中維持高彈性與穩定性。
研發方面，輝創擁有近300位工程師，多項新品已陸續開發成功並進入量產；包括77GHz毫米波雷達、UWB數位鑰匙、DMS/OMS監控系統及AEB輔助煞車系統等皆已導入客戶端生產線，提升單車電子配備價值與毛利結構。公司主力產品倒車雷達雖仍占營收6成，但盲區偵測與新一代影像感測產品比重正穩步提高，將成為未來成長主軸。
法人表示，輝創以「全感測技術融合平台」為核心，結合AI演算法與自研硬體模組，積極拓展ADAS與智慧座艙市場版圖。隨著新車法規推動、車廠導入時程加速及泰國新廠貢獻效益顯現，預期公司營運將邁入新一波成長循環。（自立電子報2025/12/22）
